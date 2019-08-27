Cami var, cemaat var ama imam yok!

Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı Kılınçarslan Mahallesi'ndeki Hz. Ömer Camii'ndeki cemaat imam yokluğundan ne yapacağını şaşırdı. Hz. Ömer Camii Dernek Başkanı Hüseyin Çetin, 18 yıl görev yapan cami imamının emekliye ayrılmasının ardından camiye geçici hizmetle görevlendirilen imamının da 1 haftadır izinde olduğunu ve cemaatin mağdur olduğunu söyledi. Cuma Namazını kıldıracak imamın olmadığını ve bu yüzden de camilerinin kapalı olduğunu belirten Çetin, “Cami cemaatimiz başka camilerde namaz kılmak zorunda kalılyor. Hastası var, yaşlısı var. Kaldı ki camimizin şadırvan ve tuvaleti de arızalı. Abdest dahi alamıyoruz” dedi.

“BEN HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY YAŞAMADIM”

Camii cemaatinden Hüseyin Soyuer, 68 yıllık hayatında böyle bir şeye şahit olmadığını belirterek, “Camimizde Cuma günü imam olmadığı için namaz kılamadık. Cami cemaatimizde yaşlı çok insan var ve yürümekte zorluk çekiyor. Etrafımızdaki bazı camilerde 2-3 imam olmasına rağmen bizim camimiz bomboş. Günün vakitlerinde namaz kılmak için bazı arkadaşlarımız cemaate öncülük yapıyor” diye konuştu.

CUMA NAMAZINI MÜFTÜ KILDIRSIN

Öte yandan bazı vatandaşlar, kentteki bazı etkinlik ve programlarda boy gösteren Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu'ndan sorunlarına çare bulmalarını, bulamadığı takdirde bu hafta Cuma Namazı'nı kendisinin kıldırmasını istedi.