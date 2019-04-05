Çan Belediye Başkanı Bülent Öz görevine başladı

“BÜYÜK HİZMETLER YAPACAĞIZ”

Başkanı Bülent Öz, mazbatasını almaya eşi Şebnem Öz, CHP Çan İlçe Başkanı Atilla Erbil, İl Genel Meclis Üyesi Erdal Güler ve partililer ile birlikte geldi. Başkan Öz, mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Müdürü Özlem Yeni ve Hakim Mustafa Akgün’den aldı. Mazbatasını alan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Çanlı vatandaşlarımızın teveccühü ile Belediye Başkanı seçilmiş oldum. O yüzden Çanlı hemşehrilerimize bir kez daha çok çok teşekkür ediyoruz. Sorumluluğumuz büyük sorumluluğumuzun farkındayız. Bu sorumluluğumuzun bilinciyle Belediye Meclis üyelerim ile beraber inşallah Çanımıza güzel hizmetler yapacağız. Bu sorumluluğumuzun karşılığını vereceğiz” dedi.

NAMAZDAN SONRA GÖREVİ ALACAK

Başkan Öz, Cuma Namazından sonra saat 15.00’da yapılacak devir teslim töreni ile görevini 10 yıldır yürüten Abdurrahman Kuzu’dan devralacak.

BÜLENT ÖZ FARKI

Çanakkale'de Bülent ÖZ'ün olduğu seçimlerde CHP'nin oy oranı ve partisinin aldığı başarı dikkatlerden kaçmıyor. 31 Mart yerel seçimde ipi göğüsleyerek Belediye Başkanı olan Bülent ÖZ, milletvekili olduğu 2015 seçimdeki başarısını yineleyerek aldığı oy oranı ile Çanakkale siyasetindeki farkını ortaya koymayı başardı.

Uzun yıllardır Çanakkale genelinde 1. parti olamayan CHP, 2015 seçimlerinde 37 yıl aradan sonra 1. parti olmuş, Bülent Öz seçimi kazanarak meclise girmişti.

Çan halkından 10 bin 96 oy alan Bülent ÖZ, Çan Belediye Başkanı seçilerek CHP'nin Çanakkale'deki başarısına büyük bir katkı sağladı ve yine 1.parti olmasını sağladı.