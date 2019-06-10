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Çavuşoğlu’nun Kürdistan şehitleri için saygı duruşunda bulunması dikkat çekti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erbil’de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani’nin başkanlık yemin törenine katıldı. Çavuşoğlu ayrıca Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile de bir araya geldi.

23:00 -
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'nin başkanlık yemin törenine katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Kürdistan şehitleri için saygı duruşunda bulunması dikkat çekti.

IRAK CUMHURBAŞKANI İLE DE GÖRÜŞTÜ

Irak Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Salih'in Çavuşoğlu ile bölgedeki siyasi gelişmeleri ele aldıklarını bildirildi. İkilinin görüşmede, iki tarafın bölge halklarının huzur ve istikrarını sağlamak için tehditten uzak bir şeklide işbirliği ve diyalogun önemini vurguladığı ve ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini altını çizdiklerini kaydedildi. İHA

Son güncelleme: android-time 23:04 10.06.2019
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