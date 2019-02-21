Çayda kaybolan Barış’tan acı haber geldi

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 2 Şubat gecesi içinde 4 çocuğun bulunduğu araç Akköy istikametine giderken henüz bilinmeyen bir nedenle Menderes Çayı'na düşmüştü. Olay sonrası Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne ait metal detektörlerle yapılan yüzey taraması sonucunda aracın yeri tespit edilmiş içinden 3 çocuğun cesedi çıkartılmıştı.

BARIŞ DA BULUNDU

Araçtan çıkartılan üç cesedin Ferhat Çil (17), Mehmet Yalçın (16), Batuhan Kızıl'a (17) ait olduğu tespit edilmiş ancak Barış Kurt'un (17) izine rastlanılamamıştı. Ekipler, 19 gün sonra Kurt’un cansız bedeni çayda buldu. Kurt'un cansız bedeni Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.