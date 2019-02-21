Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Çayda kaybolan Barış’tan acı haber geldi

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Menderes Çayı'na uçan ve içinde 4 çocuğun bulunduğu araçtan 3 ceset bulunmuştu. Olaydan 19 gün sonra 17 yaşındaki Barış Kurt’un da cesedine ulaşıldı.

Mehmet ANDAÇ / Çanakkale
15:19 -
Haberler Gündem
Çayda kaybolan Barış’tan acı haber geldi

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 2 Şubat gecesi içinde 4 çocuğun bulunduğu araç Akköy istikametine giderken henüz bilinmeyen bir nedenle Menderes Çayı'na düşmüştü. Olay sonrası Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne ait metal detektörlerle yapılan yüzey taraması sonucunda aracın yeri tespit edilmiş içinden 3 çocuğun cesedi çıkartılmıştı.

BARIŞ DA BULUNDU

Araçtan çıkartılan üç cesedin Ferhat Çil (17), Mehmet Yalçın (16), Batuhan Kızıl'a (17) ait olduğu tespit edilmiş ancak Barış Kurt'un (17) izine rastlanılamamıştı. Ekipler, 19 gün sonra Kurt’un cansız bedeni çayda buldu. Kurt'un cansız bedeni Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İLGİLİ HABERÇanakkale'de çayda kaybolan araç bulundu! 3 ölü varÇanakkale'de çayda kaybolan araç bulundu! 3 ölü var

 

Daha önce Ferhat Çil, Mehmet Yalçın ve Batuhan Kızıl'a ait cesetler bulunmuştu.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more