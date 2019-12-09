Cenazeye gidenlerin evini soyan çete çökertildi

Olay, Sakarya’nın Karasu ilçesinde meydana geldi. Denizköy Mahallesi’nde yaşayan K.C. ile eşi, Ferizli’de teknenin alabora olması nedeniyle boğulan gençlerin cenazesine gitti.

PARA VE ALTINLARI ALDILAR

Çiftin cenazeye gitmelerini fırsat bilen hırsızlık çetesi, K.C.’nin evine girdi. Hırsızlar, evde bulunan 2 bin 250 euro, 3 bin 150 lira, 10 bin liralık altın bilezik, 3 bin 800 TL değerindeki iki küpe ve bir altın yüzüğü çaldı.

Evlerine geldiklerinde değerli eşyalarını bulamayan çift, durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekiplerince yapılan incelemelerde hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların kullandıkları otomobil takibe alındı.

ÜZERLERİNDEN SAHTE KİMLİK ÇIKTI

Otomobilin Akyazı’da olduğunu tespit eden jandarma, S.A., B.A., M.İ. ve F.K’yi gözaltına aldı. Üzerlerinden sahte kimlik çıkan dört kişi adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)