Çerçioğlu’ndan AKP’li vekillere Volkswagen çağrısı!

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Volkswagen konusundaki çağrısını yeniledi. Volkswagen'in yatırımının Aydın'da yapılmasına ilişkin çalışmalara devam edilmesi gerektiğini vurgulayan Çerçioğlu, “Volkswagen'in 123. fabrikasının nerede yapılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır. Bu nedenle erken pes etmek yanlıştır. Biz bu konuda sonuna kadar mücadele edeceğiz. Çağrımı da yeniliyorum. AKP Aydın milletvekilleri de resmi açıklama yapılıncaya kadar bu mücadeleyi sürdürmeliler ve bırakmamalıdırlar” dedi.

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“HERKES TAŞIN ALTINA ELİNİ KOYMALI”

Yeni Volkswagen fabrikası için Bulgaristan’ın Türkiye ile yarışta olduğunu hatırlatan Çerçioğlu, “Dünyada ekonomi savaşlarının nasıl yapıldığı gözlerimizin önünde gerçekleşmektedir. Yeni Volkswagen fabrikası için Türkiye ile yarışta olan Bulgaristan Başbakanı Boris Borisov, hala şanslarının yüksek olduğunu söylüyor. Borisov'un ardından Bugaristan eski Devlet Başkanı Rosen Plevneliev, Volkswagen'e öncekinden daha iyi teklif sunacaklarını söylüyor. Biz niye susalım ve duralım? Mücadele etmeyi erkenden bırakalım? Çağrım devam ediyor. Volkswagen'in 123. fabrikasının Türkiye'de ve Aydın'da yapılması için herkes taşın altına elini koymalı. Biz Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkanları sunmaya hazırız. Yaklaşık 4 bin kişinin çalışacağı fabrikanın ilimizde kurulması için her türlü altyapımız hazır” ifadelerini kullandı.