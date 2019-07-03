Çeşme-Lavrion feribot seferleri başladı

Türk firması Ege Deniz Yolları (Aegean Sea Ways) Gemi İşletmeciliği tarafından Ukrayna'dan kiralanan Kaunas adlı feribot, iki ülke arasındaki mesafeyi 7 saate düşürdü. Yunanistan üzerinden tüm Balkan ve Avrupa ülkeleri ihracat ve ithalat yolları da kısaldı.Bir seferde 360 yolcu, 500 otomobil ve 90 TIR taşıyabilen 8 katlı 25 bin grostonluk Panama bandralı Kaunas feribotunda 70 kamara, restoran, kafeteryalar, çocuk oyun salonları, freeshop mağazası, sauna bulunuyor. Yolcu bilet fiyatları 55 Euro'dan başlıyor.

“İŞBİRLİĞİ ULUSLARARASI ANLAŞMALAR ÇERÇEVESİNDE OLMALI”

Törende konuşan Yunanistan Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Hristos Spirtzis, bugünün çok önemli olduğuna dikkat çekerek, mübadele zamanında Anadolu'dan gelen atalarının Lavrion Limanı'na geldiklerini söyledi. Spirtzis, “İki halkın dostluğu ve işbirliği daima uluslararası hukuk ve uluslararası anlaşmalara saygı çerçevesinde olmalıdır. Böylece uluslararası bir proje olan Lavrion ile Türk kıyısı Çeşme arasında başlatılan seferler bir dostluk adımıdır” diye konuştu.

“İKİ ANAKARA İLK KEZ BİRLEŞMİŞ OLDU”

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin'de yaptığı konuşmasında, “Bugüne kadar Türk anakara ile Yunan adaları arasında seferler vardı. Bu hatta ilk kez iki anakara birleşmiş oluyor. Ege Denizi'nin iki yakası arasında da yolcu, araç ve kargo taşımacılığı yapılacak. Türkiye Yunanistan'ın ihracatında üçüncü sırada yer alıyor” dedi.