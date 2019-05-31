CTE (Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü) atama ve tayin sonuçları açıklandı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, vatandaşların merakla beklediği haberi verdi, atama ve tayin sonuçları açıklandı. Açıklamada “Sözleşmeli personelin yerleştirilmeleri, yerleştirilme talep edilen yerde boş pozisyon bulunmasına veya yerleştirilme talep edilen yerdeki sözleşmeli personelin başka bir pozisyona yerleştirilmesine bağlı olarak sistem tarafından gerçekleştirilmiştir.” denildi.

CTE ATAMA VE TAYİN SONUÇLARINI SORGULA

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle: “Genel Müdürlüğümüz tarafından 2019 yılı İsteğe bağlı atama talepleriyle ilgili Norm ve Atama Sistemi (NAS) çalışmaları sonuçlandırılmış ve personelimizin isteğe bağlı yer değişiklikleri hizmet puanları ve tercih sırasına göre (kurum birinci ve ikinci müdürleri, denetimli serbestlik müdürü ve denetimli serbestlik müdür yardımcıları hariç) NAS üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilmiştir.

Bir ceza infaz kurumu ya da denetimli serbestlik müdürlüğüne isteğe bağlı olarak atanabilecek toplam personel sayısı her bir unvan için ayrı ayrı o kurum için tahsis edilen norma göre belirlenmiştir. Ayrıca, Norm ve Atama Sisteminin karşılıklı tercihleri değerlendirmek suretiyle bir kurumdan başka bir kuruma ataması yapılan personelin yerine yerleştirme yapabilme özelliği bulunduğundan tercih edilmiş olması halinde kurumdan giden personel sayısı kadar ilave personelin ataması da gerçekleştirilmiştir.”