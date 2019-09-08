Cezaevinden izinle çıktı genç mühendisi öldürdü

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Mühendisliği bölümünden yeni mezun olan Halit Ayar, önceki gece bıçaklanarak öldürüldü. Taksim Tünel Tramvay Durağı'nda saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda Ayar'ın arkadaşı Mustafa S.M. de yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı.

YAKALANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çok sayıda güvenlik kamera kaydı inceledi. Araştırmalarda, saldırıyı gerçekleştiren 2 şüpheli olduğu anlaşıldı. Şüpheliler gittikleri adrese kadar kameralardan izlenerek tespit edildi. Şüphelilerden birinin Fatih'te diğerinin Beyoğlu'nda farklı adreslere gittikleri anlaşıldı. Polis ekipleri sabaha karşı adreslete operasyon düzenledi. Baskında Emra Y. (27) ve aynı yaştaki Erhan K. gözaltına alındı.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTI

Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler sorguya alındı. Genç mühendisi öldüren bıçaklı saldırıyı Emra Y.'nin yaptığı öne sürüldü. Erhan K.'nın ise bira şişesini kırarak Halit Ayar ve arkadaşına saldırdığı belirtildi. Emra Y.nin “Gasp” suçundan 10 yıl ceza aldığı; 2016'da cezaevin girdiği, olay günü haftalık izin alarak dışarıya çıktığı belirtildi.

‘BIÇAĞIMI ÇIKARDIM'

Emniyette ifadesine başvurulan şüphelilerin “Gençlerden bize bira almalarını söyledik. ‘Alamayız', ‘Para verin biz alalım' dedik. Ona da tepki gösterdiler. Sonra tartıştık kavga ettik” dedikleri öğrenildi. Emra Y.'nin “Tartışma sırasında bıçağımı çıkararak salladım” dediği öne sürüldü.