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CHP afişini kesenler de yakalandı!

İstanbul Şişli'de CHP afişlerini kesenlerle ilgili çalışma yapan emniyet ekipleri 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Tugay SADAY
22:37 -
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, seçim öncesinde provakasyonlara engel olmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avcılar mitingiyle ilgili afişin kesilmesiyle ilgili bir kişi gözaltına alınırken, bir başka afiş kesme olayı da Şişli'de yaşandı.

CHP'li Aykut Erdoğdu'nun sosyal medyadan duyurduğu afiş kesme olayıyla ilgili emniyet soruşturma başlattı. Afişin kesilmesiyle ilgili 7 şüpheli bugün yakalandı.

Olayla ilgili şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldığı öğrenildi.

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Son güncelleme: android-time 22:46 13.03.2019
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