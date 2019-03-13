CHP afişini kesenler de yakalandı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, seçim öncesinde provakasyonlara engel olmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

İLGİLİ HABER Erdoğan'ın afişini kesen operasyonla yakalandı! CHP afişini kesen ise... | Son dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avcılar mitingiyle ilgili afişin kesilmesiyle ilgili bir kişi gözaltına alınırken, bir başka afiş kesme olayı da Şişli'de yaşandı.

CHP'li Aykut Erdoğdu'nun sosyal medyadan duyurduğu afiş kesme olayıyla ilgili emniyet soruşturma başlattı. Afişin kesilmesiyle ilgili 7 şüpheli bugün yakalandı.

Olayla ilgili şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldığı öğrenildi.