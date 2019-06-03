CHP’li Muharrem Erkek: “YSK, kendi kendini inkar ediyor”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini “sandık kurullarının oluşumundaki usulsüzlük” gerekçesiyle iptal eden Yüksek Seçim Kurulu'nun, 22 Haziran'da yapılacak yeniden seçimde aynı kurulları görevlendirmesine CHP'den sert tepki geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “YSK, kendi kendini inkar ediyor” dedi.

Erkek, ayrıca çok önemli bir bilgiyi de Sözcü ile paylaşarak, YSK'nın ilçelerdeki seçim kurulu başkanları hakkında İstanbul savcılığına yaptığı suç duyurusunu geri çektiğini açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek şöyle konuştu; “YSK, seçimlerden sonra İstanbul Başsavcılığına, ilçe seçim kurulları hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Hatta seçim kurulu üyeleri, İstanbul'da örgütlü suçlara bakan savcılara ifade de vermişti. Şimdi YSK, bu suç duyurusunu ‘işlemsiz olarak' geri çekti. Demek ki ortada suç yok. Öyleyse neden seçimi iptal ettiniz?”

“SEÇİM KURULU ÜYELERİ İSYANLARDA”

İlçe seçim kurulları hakkında suç duyurusunda bulunan, yanlış oluşum nedeniyle seçim iptali kararı alan YSK'nın, şimdi 23 Haziran seçimlerinde yine aynı kurullarla devam etme kararı vermesine de dikkat çeken CHP'li Muharem Erkek, “seçim kurulu üyeleri isyanlarda.

Şimdi haklı olarak soruyorlar: “Biz 31 Mart'tan önceki seçimlerde de görev yaptık. O zaman hiçbir şey olmadı. 31 Mart'ta hakkımızda suç duyurusunda bulunuldu. Şimdi bizi tekrar göreve çağırıyorlar. Madem suçlu olduğumuzu düşünüyorsunuz, bizi değiştirin” diyolar.” diye konuştu.

YSK'nın gerekçeli kararına da değinen Erkek, “seçimlerden sonra YSK önce seçimi iptal etti, sonra uzun uzun gerekçe düşündü. Ama bulamadı. Şimdi ilçe seçim kurullarında görev yapanların 23 Haziran seçimlerinde de yine görevlendirilmesi, YSK'nın buldum dediği gerekçeyi de boşa çıkarmış durumda” dedi.