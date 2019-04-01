CHP sözcüsü şok iddiayı gündeme getirdi: Son derece tehlikeli

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yerel seçim sonuçlarına ilişkin olarak parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

“Ankara Büyükşehir Belediyesi önemli bir farkla kazandığımız belediyelerden bir tanesi” diyen Öztrak, “Biz Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde kimsenin ekmeği ile oynamayacağız diyoruz. Kimseyi ötekileştirmemek, kimseyi dışlamamak bizim hedefimiz. Ama bir bakıyoruz, bu sabah itibarıyla bize gelen çok ciddi duyumlar var. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait hizmet araçları AKP’li belediyelere hibe edilmeye başlanmış. Belediyeyi iş yapamaz hale getirmek kime yarayacak? Bu adımı son derece tehlikeli buluyoruz” dedi.

“KAZANAN TÜRK DEMOKRASİSİ”

“Uzun bir gecenin ardından bu sabah Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Bolu’da ittifakın kazandığı iller ile uyandık” ifadesini kullanan Öztrak şöyle devam etti: “Martın sonu bu illerimizde bahar oldu. Gerçekten Türkiye demokrasi tarihinde görülmemiş bir seçim sürecinin ardından bir seçim gecesi yaşadık. Örgütlerimiz başında olan, gönüllülerle birlikte çalışan hukuk birimimize, Onursal Adıgüzel’e, Muharrem Erkek’e teşekkür ediyorum. Dün gecenin tek kazananı milli irade ve Türk demokrasisi. Hem dünyanın hem milletimizin demokrasimize duymuş olduğu güven tazelenmiştir. Dün gecenin tek kaybedeni devletin resmi ajansı Anadolu Ajansı’dır.”