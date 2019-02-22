Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

CHP’li Bekaroğlu hakkında fezleke

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu hakkında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle fezleke hazırlandı.

17:07 -
Haberler Gündem
CHP’li Bekaroğlu hakkında fezleke

Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekede, Bekaroğlu’nun 16 Haziran 2018’de, Twitter hesabından İçişleri Bakanı Soylu hakkında “Allah belanı versin, utanmaz; ajan provokatörlük yapma” şeklinde paylaşım yaptığı belirtildi.

Paylaşım üzerine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Bekaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduğu belirtilen fezlekede, yürütülen soruşturma sonucunda söz konusu paylaşımın, kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret suçunun işlendiğini gösterir ve yeterli derecede delil niteliğinde
olduğuna karar verildi.

Fezleke, Anayasa’nın 83. maddesine istinaden Bekaroğlu’nun milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

ANKARA (AA)

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 17:33 22.02.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more