CHP’li Çakırözer’den, ölümden dönen Öznur Sazlar’a ziyaret

CHP'li Utku Çakırözer, , eşi tarafından 15 kez bıçaklanan Öznur Sazlar'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Çakırözer, bu tür olayların yaşanmaması için olaya tepkisini dikkat çeken ifadelerle gösterdi.

YETKİLİLERİN SORUMLULUKLARI YOK MU?

Çakırözer, “Öznur Sazlar için koruma kararı alınmış. Süresi tamamlandığı için uzatma talep ediliyor. Ancak bu talep zamanında karşılanmıyor. Öznur Sazlar, bu geç kalma sebebiyle, korunmuyorken eşi tarafından saldırıya uğruyor. Eşi, Öznur Sazlar'ı 15 yerinden bıçaklıyor. Skandallar zinciri aslında burada başlıyor. Koruma kararının uzatılması talebi neden hemen karışlık bulmuyor? Bu talebe hemen karşılık vermeyen yetkililerin bu vahşette sorumlulukları hiç yok mu?” dedi.

NEDEN AĞIR CEZA DEĞİL?

Öznur Sazlar'ın eşinin 1 Ağustos'ta tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildiğini belirten Çakırözer, “1 ay sonra 3 Eylül'de, Eskişehir 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşma görülüyor. 2. skandal burada. Eşini 15 kez bıçaklamış bir saldırgan yargılanıyor. Neden Asliye Ceza Mahkemesi'nden yargılanıyor? Yargılamanın Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi gerekmez mi?” ifadelerini kullandı.

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15 KEZ BIÇAKLAMAYA 1 AY TUTUKLULUK NASIL YETER?

Yargılamanın ilk duruşmasını anlatan Çakırözer, “Mahkeme başkanı, bir kadın hakim. Saldırgan ilk duruşmada suçunu kabul ediyor. Eşi de kendisinden şikayetçi. İddianamedeki suçlama ‘Suçlama kasten yaralama.' Ama kadın hakim, bir kadını 15 kez bıçaklayan saldırganın 1 aylık tutukluluğunu yeterli görüyor. 1. duruşmada saldırganı serbest bırakıyor. Tahliye gerekçesi ise daha büyük skandal. ‘Cezaevinde geçirmiş olduğu süre dikkate alınarak' deniliyor. 15 kez bıçak darbesine 1 aylık bir tutuklamaya hangi vicdan ‘yeterli' diyebilir” diye konuştu.

SALDIRGAN KAÇABİLİRDİ

Kamuoyunun tepkisi ve savcılığın itirazının ardından saldırganın yakalandığını ve tutuklandığını belirten Çakırözer, “Bu olumlu bir gelişme, ancak saldırgan skandal bir kararla tahliye edildikten sonra kaçabilirdi. O zaman Öznur Sazlar'ın yaşadığı vahşetin vebalini kim kaldırabilirdi? Bu skandallar zinciri bu vebali taşıyabilir miydi?” tepkisini gösterdi.

“BAŞKA ÖZNUR'LAR, BAŞKA EMİNE BULUT'LAR…”

Vekil Çakırözer, Öznur Sazlar ve kadın sivil toplum örgütleri ile birlikte kamuoyunun beklentilerini şöyle sıraladı:

“Başka Öznur'lar, başka Emine Bulut'lar, Helin Palandöken'ler, Şule Çet'lerin yaşanmaması için yapılması gerekenler çok açık. Öncelikle kadınların erkek şiddetin korunma taleplerinin bir an önce karşılanması gerekiyor. Burada yaşanan en ufak bir gecikme Öznur Sazlar'ın yaşadıkları gibi bir vahşetle sonuçlanabiliyor. Öznur Sazlar'ın sürekli olarak korunması şart. Saldırganın mutlaka Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu olarak yargılanması gerekiyor. Her kesimden sivil toplum kuruluşlarının başta Öznur Sazlar olmak üzere tüm erkek şiddeti yargılamalarına müdahil olması bu tip skandalların önüne geçilmesi için çok önemli. Başka Öznur'ların yaşanmaması için tüm duyarlı kamuoyunu Öznur'lara sahip çıkmaya çağırıyoruz.”