CHP’li Kaya: Hani Türkiye ittifakı kuracaktık? Demiri soğutacaktık?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'da şehit cenazesindeki linç girişimine yönelik Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Meclis çıkışında açıklamalarda bulunmuş; gazetecilerin, ‘Erdoğan'a yönelik Kılıçdaroğlu'nu arayacak mısınız?' sorusuna Erdoğan, ‘Niye arayım?' cevabını vermişti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerine sosyal medyadan yanıt verdi.
Kaya, şu ifadeleri paylaştı;
“Gazeteciler, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Çubuk’ta linç girişimine uğrayan Genel Başkanımız Sn. @kilicdarogluk’nu arayıp aramayacağını sordu.
Verdiği yanıt vicdanları sızlattı! “Niye arayayım?”
Hani Türkiye ittifakı kuracaktık?
Demiri soğutacaktık?
Ne oldu?”