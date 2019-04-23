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CHP’li Kaya: Hani Türkiye ittifakı kuracaktık? Demiri soğutacaktık?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na linç girişimine yönelik söylediği, “ Niye arayım?” ifadelerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya sosyal medya üzerinden, “Hani Türkiye ittifakı kuracaktık? Demiri soğutacaktık? Ne oldu?” ifadeleriyle yanıt verdi.

21:41 -
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CHP’li Kaya: Hani Türkiye ittifakı kuracaktık? Demiri soğutacaktık?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'da şehit cenazesindeki linç girişimine yönelik Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Meclis çıkışında açıklamalarda bulunmuş; gazetecilerin, ‘Erdoğan'a yönelik Kılıçdaroğlu'nu arayacak mısınız?' sorusuna Erdoğan, ‘Niye arayım?' cevabını vermişti.

 

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerine sosyal medyadan yanıt verdi.

Kaya, şu ifadeleri paylaştı;

“Gazeteciler, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Çubuk’ta linç girişimine uğrayan Genel Başkanımız Sn. @kilicdarogluk’nu arayıp aramayacağını sordu.
Verdiği yanıt vicdanları sızlattı! “Niye arayayım?”
Hani Türkiye ittifakı kuracaktık?
Demiri soğutacaktık?
Ne oldu?”

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