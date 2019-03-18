CHP’li Süleyman Bülbül: ”Kapı ölçüsü tutmadığı için hastane kapatıldı”

TBMM Başkanlığına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlanmasını talebiyle yazılı bir soru önergesi veren Süleyman Bülbül, “Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, 290 bin nüfuslu Efeler ilçesindeki iki özel hastaneden biri olan Özel Ege Liva Hastanesi hakkında kapı ölçülerinin yönetmeliğe uygun olmadığı ve fiziki koşullarının yetersizliği gerekçesi ile sadece acil servisi açık kalacak şekilde 22-29 Mart tarihleri arasında kapatma kararı vermiştir. Sağlık Bakanlığı'nın 2017 verilerine göre, Aydın ilinde toplam hekim sayısı 2 bin 76, hemşire ve ebe sayısı ise 3 bin 289'dur. Aydın nüfusuna bakıldığında 529 kişiye bir doktor düşmektedir. 22 hastanesi olan Aydın'da, on bin kişiye düşen hastane yatağı sayısı 28, yoğun bakım yatak sayısı ise 4'tür. Türkiye'de ise yüz bin kişiye düşen uzman, pratisyen ve asistan hekim sayısı 179, hemşire ve ebe sayısı ise 261'dir. Bu veriler OECD ve AB'ye üye ülkeler ile kıyaslandığında ortalamanın oldukça altındadır” dedi.

Alınan kararın bazı sıkıntıları da beraberinde getireceğine dikkat çeken Bülbül, “Tüm bu verilere bakıldığında, sağlık hizmetlerinin yetersiz olduğu, vatandaşların hastanelerde mağdur edildiği bir dönemde kapı ölçülerinin yönetmeliğe uygun olmadığı ve fiziki koşullarının yetersizliği gerekçe gösterilerek bir hastaneye bir hafta kapatma cezası verilmesi vahim bir durumdur ve bu durum tam anlamıyla hastaları cezalandırmaktır. Hastane polikliniklerin bir hafta boyunca kapatılması, tedavi gören hastaların tedavilerinin yarım kalması, sağlık kontrollerinin yapılamaması demektir. Bu da telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir” şeklinde konuştu.

İHA