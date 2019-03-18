CHP’nin Küçükçekmece adayı Kemal Çebi: İsraf ve afiş değil hizmet belediyeciliği yapacağız

Yerel Seçim'e günler kala çalışmalarına hız veren CHP'nin İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Kemal Çebi, “51 yıldır Küçükçekmece'deyim, her sokağında ayak, her duvarında parmak izim var” dedi. Çebi, 4 dönem ilçe başkanı olarak görev yaptığı ilçede, 10 yıl amatör spor kulübü başkanı olarak hizmet verdi. Semt sakinlerinin kendisini iyi tanıdığını söyleyen Çebi, ilçenin sorunlarını sıralayıp ‘Hizmet belediyeciliği yapacağız. Özlenen Küçükçekmece için çalışacağız” şeklinde konuştu.

İlçede 0-4 yaş arası 62 bin çocuk olduğunu belirten Kemal Çebi başkanlığı döneminde ilk icraatının en çok ihtiyaç olan 8 bölgeye kreş ve oyun evleri açmak olduğunu belirtti. İşte Çebi'nin anlattıkları:

YEŞİL ALAN SORUNU

– İlçenin sorunları nedir? Çözümü için projeler hazır mı?

Yeşil alan sorunu çok büyük. Yeşil yok edildi. Küçükçekmece'de insanlar adeta beton yığınlarının içinde yaşıyor. Bizim gençliğimiz daha iyi bir gençlikti çünkü toprağa basıyorduk. Şu anda çocuklarımızın toprağa basacakları yer kalmadı. Kişi başı yeşil alan Avrupa ülkelerinde ortalama 11 metrekaredir. Dünya ortalaması ise 8 metrekare. İstanbul ortalaması ise 2.5 metrekare. Küçükçekmece'de kişi başına düşen yeşil alan bundan 4 seçim önceye gittiğinizde 6 metrekareydi. Bu rakam 1.1 metrekareye inmiş. Bir adımlık mesafe…

PARK ETMEK 1 LİRA

Otopark sorunu var ve bu trafik sorununu da tetikliyor. Otopark sorunu çözülünce trafik de yüzde 50 azalır. Yeni otoparklar yapılacak. Katlı otopark değil yeraltı otoparkları olacak. Sosyal belediye bunları yapacak. Bu otoparklardan 1 lira alınacak. Küçükçekmece'de meydan yok. Bir kaç meydan yapılabilir. Doğal afet toplanma alanımız yok. Her mahallede olması gereken alanlar yok. Çok amaçlı evler düşünüyoruz. Kadınlar ve yaşlılarımızın gidebileceği, taziyelerin yapılabileceği, gençlerin doğum günlerini kutlayabileceği, genç kızların nişanlarını, mutlu günlerini yapabildiği çok amaçlı evler olacak. Her mahalleye bir tane açılacak. Küçükçekmece'de otizmli çocuklarımızın sayısı yüksek. Onlar için de projeler geliştireceğiz. Kent kültürüyle tanışmanın önemli adımlarından biri de kültür merkezleridir. Küçükçekmece'de var olanları inkar etmiyoruz. Ama yeterli hizmet verilmiyor.

– Bunlar için bütçe yetecek mi?

Çok pahalı şeyler değil bu anlattıklarım. Küçükçekmece Belediyesi'nin 2019 yılı bütçesi 650 milyon lira. Bunlar yapılabilir. Daha öncekiler neden yapmadı çünkü israf ve afiş belediyeciliği yapıyorlar. Biz hizmet belediyeciliği yapacağız. Tasarruf edeceksiniz. Vatandaşın parasını koruyacaksınız.

– Belediye Başkanı olursanız, 5 yıl sonra nasıl bir ilçe göreceğiz?

Çocuklarımızın sokaklarda daha hareket edebildiği, betona değil yeşile yatırım yapılabildiği, her mahallede eşit seviyede hizmetin gittiği, çağdaş, hak ettiği güzellikleri yaşayan, gelişen bir ilçe olacak. Kadınların, çocukların, gençlerin, yaşlıların ve engellilerin daha çok hayatın içinde olduğu, en önemlisi birlikte yönettiğimiz, özlediğimiz Küçükçekmece'yi hep birlikte göreceğiz.

“BELEDİYE BAŞKANI İLÇENİN HEM ANASI HEM BABASIDIR”

Genç işsizliğin en fazla olduğu yerlerden biridir Küçükçekmece ilçesi. Ne yapacağız? ‘Sen iş bulma kurumu musun?' diyorlar. Evet çünkü belediye başkanı bulunduğu ilçenin anasıdır babasıdır. Şikayet edemezsin. Çözeceksin. Yerel yöneticiler mazeret üretmez şikayet etmez. Temel hedefin çözümdür. Bakın size hiç büyük mega proje anlatmadım. Onlar zaten yerel yönetimlerin işi değildir. Anlatanlar yalan söyler. İlçenin eğitim sorunu da var. 20 kişilik sınıflar olması gerekirken, 40 kişilik sınıflarda ders yapılıyor. Her mahallede bir sağlık ocağı yok. 62 bin 0-4 yaş arası çocuğumuz var. Ama belediyenin 1 tane kreşi var.