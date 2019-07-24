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‘Çocuk damat’ Ankara’da öldürüldü, korkunç Türkiye gerçeği ortaya çıktı

Ankara'nın Sincan ilçesinde düğününde çıkan 'yan bakma' kavgasında 16 yaşındaki çocuk damat Hüseyin Furkan Koca'nın Muhammed G.'nin ateşlediği tabanca ile hayatını kaybetmesi Türkiye'nin kanayan yarasını bir kez daha gözler önüne serdi. Hüseyin ve kendisine kaçan 15 yaşındaki çocuk gelin bu ülkede ne ilk ne de son olacak. TÜİK'in ortaya koyduğu verilere göre; son 10 yılda 16-17 yaş grubunda toplam 381 bin 418 kız çocuğu evlendi.

10:42 -
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Olay, dün akşam saatlerinde Sincan Plevne Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. Hüseyin Furkan Koca'nın düğününden bir gün önceki kına gecesinde, iddiaya göre akrabalar arasında ‘yan bakma' tartışması çıktı. Düğün sırasında tekrar alevlenen tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Muhammed G. iddiaya göre, kavgayı sonlandırmak için belindeki tabancayla havaya ateş açtı, seken kurşun kalabalık arasındaki damat Hüseyin Furkan Koca'nın göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan Koca, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, Muhammed G. ise otomobil ile olay yerinden kaçtı.

ÇOCUK DAMAT ÖLDÜ, AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Koca, burada yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Damadın hastane önünde bekleyen yakınları, ölüm haberiyle birlikte gözyaşlarına boğuldu. Polis ekipleri, hastane önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına alan polis, Muhammed G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ankara’nın Sincan ilçesinde, Hüseyin Furkan Koca, düğününde çıkan ‘yan bakma’ kavgasında Muhammed G.’nin ateşlediği tabanca ile vurularak hayatını kaybetti

DHA

Son güncelleme: android-time 11:13 24.07.2019
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