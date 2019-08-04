Çorum’da 11 araç birbirine girdi: 7 yaralı

Kaza, D-100 İstanbul-Samsun karayolu üzerinde bulunan Beygircioğlu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, havanın yağmurlu ve yolun kaygan olması sebebiyle viraja gelen bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin aniden yavaşlaması ve durmaya çalışmaları sebebiyle 11 aracın şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek zincirleme kazaya neden oldu.

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Meydana gelen kazada 3 araç içerisinde toplam 7 kişi yaralandı. İhbar sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılardan M.Ş. ve A.K.Ş., sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer yaralılar R.K., İ.D., A.E.D., Ü.D. ve D.K. ise Osmancık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. İHA