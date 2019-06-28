28 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saati: Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

Mübarek cuma günü geldi ve namazını kılmak isteyenler camileri dolduracak. Cuma saatinin yaklaşması ile vatandaşlar yaşadıkları illerde cuma ezanı kaçta okunacak araştırıyor. İstanbul Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakitleri haberimizde.

CUMA NAMAZI SAATLERİ

İstanbul: 13:12

Ankara: 12:57

İzmir: 13:19

Bursa: 13:12

Edirne: 13:22

Eskişehir: 13:06

Samsun: 12:43

Trabzon: 12:29

Gaziantep: 12:38

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CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', I, 269). İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', I, 285)

CUMA GÜNLERİ DOLUP TAŞAN BAZI CAMİLERİMİZ

SULTAN AHMET CAMİİ

İZMİR HİSAR CAMİİ

ANKARA KOCATEPE CAMİİ