Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte İstanbul, İzmir, Ankara ve il il cuma saatleri

Farz namazlardan olan Cuma namazı, öğlen vaktinde cemaatle kılınması gerekiyor. Mübarek Cuma namazında ön safta yer almak isteyen Müslümanlar, Cuma namazı saat kaçta? ve Ezan ne zaman okunuyor? sorularına cevap arıyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 21 Haziran cuma namazı saatleri…

09:50 -
Haberler Gündem
Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte İstanbul, İzmir, Ankara ve il il cuma saatleri

Cuma günü camileri doldurarak ibadetlerini gerçekleştirecek olan İslam alemi bugün mübarek cuma namazına hazırlanıyor. Bu mübarek günde camileri dolduracak olan müslümanlar “Cuma namazı saat kaçta?” sorusuna cevap arıyor. Peki ezan kaçta okunuyor? İşte 21 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir ve şehir şehir cuma namazı saatleri…
CUMA NAMAZI SAATLERİ

İstanbul: 13:11
Ankara: 12:55
İzmir: 13:18
Bursa: 13:10
Edirne: 13:20
Eskişehir: 13:05
Samsun: 12:41
Trabzon: 12:28
Gaziantep: 12:37

İL İL CUMA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN…

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', I, 269). İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', I, 285)

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more