Cumhurbaşkanı 23.40’ta il başkanlarına gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programın ardından Sütlüce'deki AKP İl Başkanlığı binasında bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AKP Genel Başkan Yardımcısı, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ve AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak katıldı.

Haliç Kongre Merkezi’nde 94 Ruhuyla Cihannüma ve Kadim Dostlar Buluşması programına katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, buradaki programın ardından saat 23.40’ta Beyoğlu Sütlüce’deki İl Başkanlığı binasına geldi. Burada AKPli kurmaylarla yapılan toplantının ardından 01.40’ta buradan ayrılarak, Kısıklı'daki konutuna gitti. İHA