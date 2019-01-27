Erdoğan: Antalya’da 100 milyon lira maddi zarar var

Erdoğan özetle şunları söyledi;
“Olumsuz hava şartları sebebiyle hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Malları zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Antalya geçmişte nice afetleri göğüslemiş her seferinde yaralarını sarıp yoluna yürümeye devam etmiş bir şehrimizdir.
İlgili bakanlarım zaten gerekli çalışmaları yaptılar ve ilk saha tespit çalışmalarına göre yaklaşık 100 milyon lira maddi zarar olduğu tahmin edilmektedir. Gereği neyse şüphesiz bizler yerine getireceğiz. Hortum gibi önüne gelen her şeyi yıkan sert rüzgarlar dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de yaşanabiliyor.”
Erdoğan daha sonra partisinin Antalya adaylarını açıkladı;
İŞTE ANTALYA ADAYLARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sonrası Antalya adaylarını tanıttı. İşte adaylar;
Antalya: Menderes Türel
Akseki: İbrahim Özkan
Aksu: Halil Şahin
Demre: Süleyman Topcu
Döşemealtı: Emre Afacan
Elmalı: Ümit Öztekin
Gazipaşa: Adil Çelik
Gündoğmuş: Mehmet Özeren
İbradı: Hatice Sekmen
Kaş: Mutlu Ulutaş
Kepez: Hakan Tütüncü
Konyaaltı: Gaye Doğanoğlu
Kumluca: Hüsamettin Çetinkaya
Manavgat: Hasan Öz
Muratpaşa: Gökçen Özdoğan Enç
Serik: Enver Aputkan
Alanya: Adem Murat Yücel (Cumhur İttifakı kapsamında MHP’nin adayı)
Kemer: Yusuf Üras (Cumhur İttifakı kapsamında MHP’nin adayı)
Korkuteli: Ömer Niyazi İşlek (Cumhur İttifakı kapsamında MHP’nin adayı)
Finike: Nail Dülgeroğlu (Cumhur İttifakı kapsamında MHP’nin adayı)
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