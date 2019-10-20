Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Johnson’ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmede, Suriye’nin kuzeydoğusuna ilişkin Türkiye-ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde belirlenen süre içinde terör örgütü PKK/YPG’nin güvenli bölge dışına çekilmesi, ağır silahlarının toplanması, tahkimatlarının ve mevzilerinin kullanılamaz hale getirilmesi hususlarının yakından takip edildiğini ifade etmiştir.” DHA