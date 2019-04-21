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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun mesajı gelmedi | Son dakika haberleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Ankara’daki şehit cenazesindeki linç girişimi gündemin zirvesine yerleşti. Saldırı sonrası toplumun her kesiminden tepki gelmesine rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sessizliğini koruması dikkat çekti.

23:22 -
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun mesajı gelmedi | Son dakika haberleri

Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı sonrası siyaset ve toplumun her kesiminden sert tepkiler gelmesine rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geçmiş olsun mesajı ya da başka bir açıklama gelmemesi dikkat çekti. Erdoğan'ın açıklama yapıp yapmayacağı ise henüz bilinmiyor.

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ERDOĞAN'DAN TÜRGEV'İN YURDUNA ZİYARET

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı ile ilgili tartışmalar sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRGEV Şişli – Mihri Hatun Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu’na ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinde öğrencilerle sohbet etti. Ziyarette, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun ve TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak da hazır bulundu.

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Son güncelleme: android-time 00:55 22.04.2019
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