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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yazılan mektuba siyanür incelemesi

Kahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilmek üzere PTT'ye bırakılan mektubun üzerinde 'siyanür içilecek' yazması üzerine AFAD alarma geçti. Yapılan ilk incelemede zarfta siyanür izine rastlanmazken, detaylı inceleme için laboratuvara gönderileceği belirtildi.

16:03 -
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yazılan mektuba siyanür incelemesi

Sakarya Mahallesi’ndeki PTT şubesine giden K.P., Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderilmek üzere bir zarf bırakıp ayrıldı. Zarfı alan görevli, üzerine ‘siyanür içilecek’ yazısını görünce durumu hemen AFAD’a bildirip, şubedeki diğer vatandaşlar da dışarı çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderilmek üzere PTT’ye bırakılan zarfın üzerinki ‘siyanür içilecek’ yazısını gören çalışanlar durumu hemen AFAD’a bildirip, şubedeki diğer vatandaşlar da dışarı çıkardı Foto: DHA

İhbar üzerine PTT’ye gelen AFAD ekipleri, özel kıyafetlerle şubeye geçti. İlk olarak zarfta cihazlarla siyanür taraması yapıldı ve siyanüre rastlanmadı.

Olay yerine gelen ekipler zarfı kapalı bir kutuya koyup incelemeye aldı. Foto: DHA

Zarf daha sonra detaylı inceleme için laboratuvara gönderilmek üzere özel bir kutuya konuldu. Öte yandan mektubun sahibi K.P.’yi yakalamak için polis çalışma başlattı. (DHA)

Üzerinde siyanür izine rastlanmayan zarf detaylı inceleme için laboratuvara götürüldü. Foto: DHA

Cumhurbaşkanı Kahramanmaraş Polis Recep Tayyip Erdoğan Sakarya siyanür TAyyip Erdoğan
Son güncelleme: 16:15 19.11.2019
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