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Darbe üstüne darbe! 2 sığınak daha imha edildi

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Cudi Dağı'nda, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen 2 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

20:55 -
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Darbe üstüne darbe! 2 sığınak daha imha edildi

Silopi ilçesindeki Kösreli köyü bölgesinde bulunan Cudi Dağı’nda güvenlik güçlerince bugün düzenlenen operasyonlarda PKK’lı teröristlerin kullandığı 2 sığınak bulundu.

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Sığınakta arama yapan güvenlik güçleri, bölücü terör örgütü mensuplarına ait 13 tüp, 60 boş Bixi kovanı, el yapımı patlayıcıda kullanılan 25 pil, 25 metre kablo, 4 adet hücum yeleği, 3 çift ayakkabı, uyku tulumu, sırt çantası, 2 şemsiye, kol saati ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirdi.

Teröristlerin kullandığı sığınaklar kullanılamaz hele getirilirken, ele geçirilen malzemeler ise imha edildi.  DHA

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Son güncelleme: android-time 21:08 20.02.2019
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