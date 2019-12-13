Davutoğlu’nun kurduğu yeni partinin Kurucular Kurulu listesi ortaya çıktı

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurucuları arasında yer aldığı yeni partinin kuruluş dilekçesi dün İçişleri Bakanlığı'na verildi. Bügün yapılacak etkinlikte Davutoğlu tarafından açıklanacak olan Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu listesinde dikkat çeken isimler yer aldı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ YER ALDI

154 isimden oluşan listede, eski AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, yazar Etyen Mahçupyan, 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında hayatını kaybeden Erol Olçok’un eşi Nihal Olçok, gazeteci Hakan Albayrak, Vahdettin İnce, AKP’den istifa eden Milat Gazetesi Yazarı Bayram Zilan, eski emniyet müdürü Mevlüt Demir, eski Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın danışmanı Muammer Duran, eski AKP’li Prof. Dr. Mustafa Baloğlu, eski YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan gibi isimler yer aldı. 1996 doğumlu Mustafa Cüneyt Topbaş, en genç kuruculardan oldu. En genç kurucu ise Türkiye’yi ilahi okuma yarışmasında temsil eden, 1997 doğumlu Muhammed Mustafa Çakmakçı oldu.

KURUL'DA 15 KADIN YER ALIYOR

Kurucular Kurulu’nda 154 isimden sadece 15’i kadın. Kadın kurucu üyelerin büyük bölümü, daha önce AKP teşkilatlarında görev yapmış isimlerden oluştu.