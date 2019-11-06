Dehşet evinin elektrikleri kesildi! İntiharın sebebi maddi kriz mi?

Dehşet dolu hikaye dün gece saatlerinde başladı.

Fatih, Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi’nde bulunan evdeki tanıdıklarına ulaşamadığını belirten bir kişi Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ihbarda bulundu. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, belirtilen adrese gitti.

4 KARDEŞİN CANSIZ BEDENİ İLE KARŞILAŞILDI

Söz konusu evin kapısında “Dikkat siyanür var. İçeri girmeyin. Polisi arayın” notuyla karşılaşan polis, AFAD ekiplerine haber verdi. Gerekli tedbirlerin alınmasının ardından içeriye giren ekipler, kardeş oldukları öğrenilen Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Yetişkin (56) isimli 4 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

EVDE YOĞUN KOKU TESPİT EDİLDİ

Olay Yeri İnceleme ekipleri yoğun kokunun bulunduğu evde inceleme başlattı. AFAD ve polis ekipleri giydikleri özel kıyafetlerle evde yaklaşık 2,5 saat inceleme yaptı. İncelemenin ardından cesetler, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İNTİHAR ŞÜPHESİ

Polisin ilk tespiti, 4 kardeşin çok sayıda antidepresan içerek intihar ettiği yönünde. Öte yandan sabıkası bulunmayan 4 kardeşten birinin sara hastası olduğu öğrenildi.

ELEKTRİKLERİ KESİLDİ!

Sabah saatlerinde ise dehşet evinin elektrikleri BEDAŞ ekipleri tarafından ‘ödenmeyen faturaları’ yüzünden kesildi.

Ödenmeyen 341 liralık fatura akıllara “Kardeşler maddi kriz yüzünden mi bunalıma girdi?” sorusunu getirdi.

MAHALLE BAKKALI: MADDİ SIKINTILARI VARDI

Yetişkin kardeşleri en son gören bakkal Yusuf Deniz de cumartesi günü müzik öğretmeni olan Oya Yetişkin'in kendisinden alışveriş yaptığını belirterek, “Ben 15 senedir tanıyorum onları. En son Cumartesi günü akşam üzerin saat 17.00 gibi alışveriş yaptı tokalaştık gitti.” dedi.

MAAŞINA HACİZ KONMUŞ!

Bakkal Deniz, “Dört kardeş de aynı evde yaşıyorlardı 4'ü de bekardı. Yalnız maddi sıkıntıları vardı. Başka kimseleri yoktu. Kardeşlerden biri müzik öğretmeniydi, biri kuryelik yapıyordu, diğerleri de evde oturuyorlardı. En son Cumartesi günü Oya'yı gördüm. Alışveriş yapmaya geldiğinde bana maaşıma haciz konulduğunu söyledi” dedi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.