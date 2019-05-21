Destici’den Apo çıkışı: Apo’nun avukatıyla görüşmesi Kandil’le görüşmesi demek

BBP lideri Mustafa Destici, Ankara'da gazete ve televizyon temsilcileriyle iftar yemeğinden bir araya geldi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici, Apo'nun avukat yasağının kaldırılmasını eleştirdi:

KİMSE BİZİ İKNA EDEMEZ: “Ben bunun yanlış olduğunu çok açık yüreklilikle ifade ediyorum. İfade etmeye de devam edeceğim. Bu konuda hiç kimse bizi ikna edemez. Öncelikle vicdanen bakıyorum. O şehitlerimizin, Aybüke öğretmenin, Necmettin öğretmenin, kundaktaki bebeklerin anneleri ve babalarıyla, avukatlarıyla görüşme şansı yok. Onların yoksa terörist başının hiç olmaması lazım. Bunun hiçbir gerekçesi olamaz.

İSTANBUL SEÇİMİ İÇİN TUZAK: Hele İstanbul seçimleri üzerinde bir süreç olarak bu işletiliyorsa, bunu hiç kabul edemeyiz. Bunu bir tuzak olarak görürüz. Bunun bir tuzak olduğunu da Cumhur İttifakımızın değerli ortaklarına çok açık yüreklilikle söyleriz. Apo'nun avukatlarıyla görüşmesi demek, Kandil'le, PYD, YPG, HDP ile görüşmesi demektir. Bilgi alışverişi yapması demektir ve oraları yönetmesi anlamına gelir. Buna Türkiye Cumhuriyeti Devleti müsaade edemez.”

‘SAMSUN, TÜRKİYE İTTİFAKI': Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19 Mayıs 1919'un 100. Yılında tüm siyasi liderleri buluşturmasının çok önemli olduğunu söyledi. Destici, “Milletimiz Türkiye ittifakı görmek istiyor. Bu Türkiye ittifakının bir fotoğrafıydı. Partilerimiz, siyasi görüşlerimiz, Türkiye meselelerine bakış açımız ve ideolojilerimiz farklı olabilir. Biz memleketimiz, devletimiz, milletimizin ihtiyaç duyduğu anlarda bir araya gelmeliyiz. Ülkemiz olağanüstü bir süreçten geçiyor. Suriye'nin kuzeyindeki, Akdeniz havzasındaki gelişmeler, Türkiye'nin hava sahasını güçlendirmek için Rusya ile vardığı S-400 anlaşması ve buna karşılık ABD'ye temsilen meclisine F-35'lerin verilmemesi; üzerine birtakım yaptırımların uygulanması konusunda bunlar çok ciddi gelişmelerdir. Biz bu ciddi gelişmeler karşısında mutlaka birlik olarak bu meselelerin üstünden gelebilir” diye konuştu.

BAHÇELİ “AVUKATIYLA GÖRÜŞSÜN” DEMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesi için de “Bana sorarsanız avukatıyla görüşsün” açıklamasında bulunmuştu.