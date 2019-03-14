Devlet hastanesinde tepki çeken propaganda!

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yenileme çalışmaları nedeniyle taşındığı Sultangazi Devlet Hastanesi binasına AKP’nin İBB Başkan adayı Binali Yıldırım'ın fotoğraflarının yer aldığı “İstanbul bizim için bir aşk hikayesi” yazılı afişler asıldı.

Devlet hastanesine AKP afişleri ile donatılması tepkilere neden oldu. Kamu kurumlarının bir siyasi parti tarafından seçim propagandası için kullanılması tepki çekti.

HASTANEDEN AÇIKLAMA YOK

Konuyla ilgili bilgi almak için ulaştığımız Sultangazi Haseki Devlet Hastanesi yöneticileri ise “Konuyla ilgili açıklama yapamıyoruz” dedi.

KAFTANCIOĞLU: SUÇA ORTAK OLMAYIN

Duruma CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da sert tepki gösterdi. Kaftancıoğlu, “Sultangazi ilçe seçim kurulu, ve kaymakamlığı o afişleri o hastaneden ya siz kaldırtırsınız ya da biz gelir kaldırmasını biliriz. Suça ortak olmayın.” çağrısında bulundu.