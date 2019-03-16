Devlet üniversitesinin kütüphanesinden FETÖ kitapları çıktı

FETÖ lideri Fethullah Gülen’in hayatını anlattığı belirtilen “Fethullah Gülen Hocaefendi…” isimli kitap ÇOMÜ’nün Biga’daki kütüphanesinde çıktı. Rafta duran kitap kimliği belirsiz bir kişi tarafından fotoğraflandı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafa vatandaşlar tepki gösterdi. Ayrıca Gülen'e ait olan Kırık Mizrap ve İrşad Ekseni isimli kitapların da üniversitenin internet kataloğunda bulunduğu öğrenildi.

“HEM KATALOGLARDAN HEM RAFLARDAN KALDIRDIK”

Konuyla ilgili Sözcü’ye konuşan ÇOMÜ Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Monus, gerekli uyarıların gelmesi soncu hemen harekete geçtiklerini belirterek şunları söyledi: “Biz 15 Temmuz sonrası bu terör örgütünün yayınevlerinden çıkan tüm yayınları topladık. Kitapları hem kataloglardan kaldırdık, hem raflardan kaldırdık. Bu görünen kitap bu yayın evleri ya da FETÖ ile alakalı bir yerden değil. O Fethullah Gülen’in hayatını yazan kitap. Bu fotoğraf nereden baksanız 3-4 ay öncesine ait. Belki daha fazladır. Bu konuyla ilgili bize uyarı geldi. Baktık, o yayın evlerinden değil ama hayatı üzerine yapılmış. Hem kataloglardan hem raflardan kaldırdık.”

Üniversite yetkilileri, bazı FETÖ kitaplarının internet kataloğunda görünmesinin de sistemsel hatadan kaynaklandığını belirtti.

REKTÖRÜ FETÖ'DEN TUTUKLANMIŞTI

15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 20 Temmuz 2016 tarihinde gözaltına alınan ÇOMÜ eski rektörü Sedat Laçiner, 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.