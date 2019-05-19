Diyanet’ten büyük ayıp

Diyanet İşleri Başkanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda da, kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'ü unuttu. Birçok kamu kurum ve kuruluşu binalarını Türk Bayrakları ve Atatürk posterleri ile süsledi. Ancak Ankara'da Eskişehir yolu üzerinde bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın merkez binasına, Atatürk posteri asılmadı. Diyanet binasındaki direkte bulunan Türk Bayrağı'nın da bakımsız ve yas günlerinde olduğu gibi yarıya kadar çekilmiş olduğu görüldü. Diyanet önceki günkü cuma hutbesinde de 19 Mayıs ve Atatürk'ten bahsetmemiş ve cuma namazı sonrası vatandaşlardan Diyanet Vakfı'na bağış yapmalarını istemişti.

Bu gece konser var

Yine de bu durum başkentteki 19 Mayıs coşkusunu gölgelemedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi kentin dört bir yanını Türk Bayrakları ve Atatürk posterleriyle donattı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası da Atatürk posterleri ve Türk Bayraklarıyla süslendi, gece saatlerinde görülebilecek şekilde Atatürk'ün silüeti ve ay yıldızlı bayrak silüeti bina üzerine yansıtıldı. Belediye bu gece de Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 21.00'de düzenlenecek kutlamalar öncesi vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtacak. Lazer gösterisiyle de görsel bir şov sunacak. Ünlü sanatçı Haluk Levent de konser verecek.

KAMU BİNALARI VE BELEDİYE UNUTMADI

Bakanlık binaları da bayraklarla donatıldı. 19 Mayıs nedeniyle ücretsiz hizmet veren Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çalışan EGO otobüsleri de özel bir tasarımla süslendi.