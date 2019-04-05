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Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen HDP’li Adnan Selçuk Mızraklı soruşturma

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, kesin olmayan sonuçlara göre, HDP'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Adnan Selçuk Mızraklı ile milletvekilleri Berdan Öztürk ve Hülya Alökmen hakkında 'terör' suçundan soruşturma başlattı

15:35 -
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Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen HDP’li Adnan Selçuk Mızraklı soruşturma

HDP İl Başkanlığı’nda dün düzenlenen, yerel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen ve aynı zamanda milletvekili olan Adnan Selçuk Mızraklı ile milletvekilleri Berdan Öztürk ve Hülya Alökmen’in de katıldığı toplantıyla ilgili terör örgütü PKK ile teröristleri öven sözde marş okunup, ölen teröristler için saygı duruşunda bulunulduğu, PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar da atıldığı iddiasıyla Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Savcılık kaynakları, konunun tümüyle incelemeye alındığını belirtti.

Son güncelleme: android-time 15:43 05.04.2019
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