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Son dakika: Diyarbakır’da muhtarlar arasında kavga

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde muhtarlığa aday olan 2 kişi ve yakınları arasında sopaların ve bıçakların kullanıldığı kavga çıktı. Kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

11:56 -
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Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi 500 Evler semtinde bulunan Evliya Çelebi Ortaokulu'nda yaşandı. 8 adayın yarıştığı Barış Mahallesi'nde muhtar adaylardan biri, oy pusulasını okulun içinde dağıtmak istedi. Diğer adayın bunu kabul etmemesi üzerine taraflar arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma, taşlı, sopalı bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi bıçakla yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da olayın yaşandığı Evliye Çelebi Ortaokulu'na gelerek buradaki polislerden bilgi aldı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

İHA

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Son güncelleme: android-time 13:15 31.03.2019
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