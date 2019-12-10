Dolmuşta mastürbasyon yapan sanığa 10 ay hapis cezası

Kadıköy'den Beşiktaş'a giden ve içerisinde müşteri bulunan dolmuşun arka dörtlü koltuğunda oturan bir kişi, yanında oturan kadınlara bakarak mastürbasyon yaptı. 2 genç kadın da kendilerine bakarak mastürbasyon yapan bu kişiyi, kamera kaydına aldı. Ardından da yolda uygulama yapan polislere şikayet eden kadınlar, Muaz K., isimli kişinin gözaltına alınmasını sağladı. İfadesinde kasıklarının kaşınması sonucu elini cebine soktuğunu ve kasıklarını kaşıdığını iddia eden Muaz k., taciz suçlamasını reddetti.

KAMERAYA ALIP POLİSE BİLDİRDİLER

Savcılık, Muaz K., hakkında “Cinsel taciz” suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Bugün İstanbul 34 Asliye Ceza Mahkemesi’inde yapılan duruşmaya şikayetçiler, Begüm Ekim ve Suedanur Gül ile arkadaşları katıldı. Sanık Muaz K., da duruşmada hazır bulundu. Mahkemedeki ifadesinde de aynı savunmayı yapan Muaz K., kasıklarının kaşındığı için elini cebine soktuğunu iddia ederek şöyle konuştu; “Kasıklarımda kaşıntı var. Toplum içinde kaşımamam gerektiğini biliyorum. Olay günü dolmuş içerisindeyken uyuyakalmışım. Uyku sersemiyken elim cebimde sol kasığımı kaşıdım. Kesinlikle mastürbasyon yapmadım. Sözlü tacizde bulunmadım. Kasık mantarı var bende. Taciz kastıyla hareket etmedim. Çevremde sevilen biriyim. Bugüne kadar hiç suç işlemedim. Evliyim ve 4 çocuğum var”

“HAREKETİ YAPARAK BİZE BAKIYORDU”

Şikayetçi Begüm Ekim, “Sanığın yanında oturan kadın ‘Yeter artık’ diyerek dolmuştan indi. Bu tepkisi dikkatimizi çekince sanığa doğru baktık. Eli cebinde cinsel organına dokunuyordu. Bu hareketi yaparak bize bakıyordu. Sonra arkadaşım görüntü çekelim dedi. Durumu yolda polis ekiplerine bildirdik. ‘Beni çektiğinizin farkındayım’ dedi. Ayrıca emniyette polisler sanığın pantolonuna boşalmış olduğunu söyledi. Her halükarda aynı cezayı alacak diye pantolon dosyaya delil olarak alınmadı” diye konuştu.

“ŞOFÖRE SÖYLEDİK, POLİSLERİN YANINDA DURDU”

Diğer müşteki Sueda Gül de, “Olay günü dolmuştayken sanığın yanında oturan bayanın ‘Çek şu ayaklarını’ diyerek dolmuştan indiğini fark ettim. Daha sonra sanığın bize bakarak mastürbasyon yaptığını fark edince kamera çekimi yaptık. Bize bakarak yaptığından emin olunca durumu şoföre söyledim. Şoför, polis ekiplerinin orada durdu ve olayı anlattık” şeklinde konuştu.

HER ŞİKAYETÇİ İÇİN 5 AY CEZA

Mahkeme sanık M. K.'yı ‘Cinsel taciz' suçundan iki ayrı müştekiye yönelik 5'er ay olmak üzere toplamda 10 ay hapis cezasına mahkum etti. Sanığın cezasında hükmün açıklanması geriye bırakıldı. 5 yıl içinde bir suçtan ceza almaması durumunda bu ceza ortadan kalkacak.

“SUSMUYORUZ”

Duruşmanın ardından basın açıklaması yapan müştekilerden Begüm Ekim, “Biz susarsak bu tacizler sürecek. Adam bize yapmaya çalıştığı şeyi, başka bir kadına belki de bir çocuğa daha rahat yapabilecek. Bunun için buradayız ve susmuyoruz” dedi. Şikayetçiler, cezanın yetersiz olduğunu ve itiraz edeceklerini söyledi.