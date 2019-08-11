Drift yaptı, polisten kaçtı, bıçak çekti; alkollü ve ehliyetsiz çıktı

Kadıköy, Mütevelli Çeşme Caddesi ve Koşuyolu Caddesi kesişiminde aracıyla drift yapan bir sürücü polis ekiplerinin dikkatini çekti. Polisin “Dur” ikazına uymayan sürücü kaçmaya çalıştı. Kontrolünü kaybeden sürücü yol kenarındaki demir dubalara çarptı. Duran aracını yeniden çalıştıran sürücü otomobilini bu kez de diğer sürücülerin üzerine sürdü. Ekipler bunun üzerine havaya ateş açtı.

POLİSE BIÇAK ÇEKTİ

Caddeye ters olarak giren sürücü, ikinci bir kaza daha yaparak, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Daha sonra ise şüpheli koşmaya başladı. Bir bahçe duvarından atlayan şüpheli yere düştü. Kendisine yaklaşan ekiplere bıçak çeken şüpheli, etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

HEM AŞIRI ALKOLLÜ HEM EHLİYETSİZ

Yakalanan Sedat Ç.'nim aşırı derecede alkollü ve ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.

Şüpheli hakkında “Alkollü araç kullanmaktan” bin 256 Lira “Ehliyetsiz araç kullanmaktan” 2 bin 018 Lira, “Drift yapmaktan” 5.010 Lira, “Dur ihtarına uymamaktan” 235 lira, araç sahibine ise 2 bin 18 Lira ceza kesildi. Araç ise trafikten men edildi.

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SUÇ DOSYASI KABARIK

“Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” “Hırsızlık” “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” “Cinsel Saldırı ve Kasten Yaralama” konularından suç kayıtları bulunan şüpheli adliyeye sevk edildi.