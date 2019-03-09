Duayen gazeteci Ertuğrul Akbay’ı sonsuzluğa uğurladık

Duayen gazeteci Ertuğrul Akbay için ilk tören, harcına yılların mesleki tecrübesini ve enerjisini kattığı SÖZCÜ Gazetesi'nin Halkalı'daki merkez binasında düzenlendi. Meslektaşları,arkadaşları, SÖZCÜ çalışanları, SÖZCÜ okurları, siyasetçiler, sanatçılar; evladına hasret giden bir babaya, babasına veda edemeyen bir oğula destek için bir araya geldi. Gazeteciliğe foto muhabiri olarak başlayan Ertuğrul Akbay'ın tabutunun üzerine bir fotoğraf makinesi bırakıldı… Ardından Akbay için Zincirlikuyu Camii'nde dini tören düzenlendi. Basın, siyaset, sanat ve spor dünyasından çok sayıda isim 54 yıllık gazeteci Ertuğrul Akbay'a son görev için camiye gitti. Babasının cenazesine katılamayan Burak Akbay, imam helallik istediğinde, telefondan ağlayarak “Helal olsun, helal olsun helal olsun” diye seslendi. Cenaze töreni boyunca Burak Akbay, son görevini yerine getiremediği babasının defin işlemlerini bağlantılarla canlı olarak izledi. Bab-ı Ali'nin efsane kalemi, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AİLESİ TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Cenazede taziyeleri Ertuğrul Akbay'ın eşi Mine Akbay, ablası Aytaç Akkor ve kızkardeşi Belkıs Aksalur kabul etti. Yeğenleri Aybars Akkor ve Aykut Akkor, tabutun başında bekledi. Zincirlikuyu Camii'ndeki cenaze törenine katılanlar arasında şu isimler yer aldı: CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, CHP'li Muharrem ince, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu,CHP'li Gürsel Tekin, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, TBMM Eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk, eski bakanlardan Zekeriya Temizel, Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz,Galatasaray Kulübü eski başkanları Faruk Süren, Ünal Aysal, iş insanı Erdoğan Toprak, SÖZCÜ yazarları Rahmi Turan, Uğur Dündar, Yılmaz Özdil, Necati Doğru, Soner Yalçın, Saygı Öztürk, Murat Muratoğlu, Korkusuz Gazetesi yazarları Ümit Zileli,Can Ataklı, gazeteciler Ertuğrul Özkök, Fatih Altaylı, Necati Zincirkıran, Derya Sazak, Aydın Öztürk, Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı ve iş insanı Ali Şen, Avukat Celal Ülgen, sanatçılar Müjdat Gezen, Bedri Baykam, Berhan Şimşek. Spora düşkünlüğüyle bilinen Ertuğrul Akbay'ın her gün spor yaptığı kulübün çalışanları ve spor hocaları da cenazeye katıldı. Cami avlusu cemaatle dolup taşarken, çok sayıda çelenk geldiği gözlendi.

BABADAN OĞULA: HELAL OLSUN…

SÖZCÜ Gazetesi'nin sahibi Burak Akbay, babası Ertuğrul Akbay için veda yazısı kaleme aldı. Burak Akbay'ın veda sözlerini SÖZCÜ'deki törende gazeteci Özlem Gürses okudu. O satırları okurken Gürses de dinleyenler de gözyaşlarına boğuldu.

İşte bir evladın, babasına buruk vedası:

“Sevgili çalışma arkadaşlarım, Öncelikle bugün ağabeyinizi,babacığımı ve beni burada yalnız bırakmadığınız için hepinize çok çok teşekkür ederim. Bugün ben bir babayı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim, siz de bir gazeteci ağabeyinizi kaybetmenin. Ne büyük acıdır ki bu satırları yurt dışından yazmak zorunda kalıp bugün babamı son yolculuğuna uğurlamak için aranızda sizlerle olamıyorum. Bugün gazetemizi elime aldığımda babamla bir kez daha gurur duydum. Tüm SÖZCÜ Ailesi'ne ve yazarlarımıza içtenlikle teşekkür ederim. Türkiye'de maalesef adalet diye bir şey kalmadı. İftiralarla, yalanlarla, dolanlarla, bize kurdukları bu kumpas; masum bir insanın canını aldı ve ailemize büyük bir acı yaşattı. Delil yok, tanık yok, suç yok ama dava devam ediyor. Niye? Çünkü SÖZCÜ başarılı, SÖZCÜ güçlü ve dimdik ayakta. Bugün Türkiye'nin en iyi gazetecileri SÖZCÜ'de çalışıyorlarsa, ben bunu babama borçluyum. Babamın 54 yıllık gazetecilik hayatı, tecrübesi ve gazeteci arkadaşları sayesinde biz bu gazeteyi kurup başarılarıyla bu günlere getirdik. Ve Allah'ın izniyle yıkılmadan yolumuza devam edeceğiz. Onu bir daha göremeyeceğiz, sesin duyamayacağız ama onun bitmek tükenmek bilmeyen gazetecilik aşkı bize ışık tutacak ve onu her zaman içimizde hissedeceğiz. Ondan aldığımız güçle, haksızlıklarla mücadele etmeye devam edeceğiz. O maalesef dayanamadı… Biz dayanacağız… Babacığım, beni bugünlere getirdiğin için sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Ne mutlu bana ki senin gibi bir babam oldu. Sana doyamadım. Seni çok özleyeceğim. Mekanın cennet olsun. Tüm hakkım sana helal olsun, helal olsun, helal olsun.”

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Ertuğrul Akbay'ın dostları anlatı

Sanatçı Müjdat Gezen: Çok eski dostumdu. Daha spor yazarlığından bu yana. Gölge Adam diye gazete çıkardı, yayına iki üç sene yazı yazdım. 1 ay olmadı telefonlaştık. Sürekli konuşurduk. Hiç olacak şey değil.Çok üzgünüm. Hepimizin başı sağolsun

İBB eski Başkanı Bedrettin Dalan:

40 senedir tanırım. Arkadaşım. Söyleyebileceğim tek şey güzel insandı. Allah rahmet eylesin. Hastanemizde vefat etti.

CHP’li Muharrem İnce:

Bir baba ve evlat olarak konuşuyorum. Bugün Ertuğrul Akbay’ı uğurlarken oğlu ona, babası oğluna hasret gitmişse bunun sorumluları vardır. O sorumluları kınıyorum. Onlar da utanır diye düşünüyorum. Türkiye’de dik duran insanlara ihtiyaç var. Bugün yitirdiğimiz değer de öyle bir insandı. Mekanı cennet olsun.

Gazeteci Fatih Altaylı:

Ertuğrul ağabey ile ilgili bir şey söylerken insanın karamsar olması çok zor. Ertuğrul ağabey, hep iyi işler yaptı. Bir Turgut Özal atlatması vardır yıllardan beri bütün Türk medyasının tamamına muazzamdır. Çok eğlenceli bir insandı. Ne zaman bir araya gelsek hep eğlendirirdi, güldürürdü. Nur içinde yatsın.

Uğur Dündar:

Biz mesleğe başladığımızda sevgili Ertuğrul bizden 5 yıl kıdemliydi ve bütün muhabirlerin korkulu rüyasıydı. Çünkü Ertuğrul’un olduğu bir yerde ona haber atlatmak mümkün değildi. Ancak onunla rekabet edenlerin haber atlayacağı kesindi. Yıllar sonra Sözcü’de bir araya geldik ve son derece sağlıklı yaşayan, sağlıklı yaşamak isteyenlere hizmet eden zinde, güçlü ve hiç ölümü konduramadığımız bir arkadaşımızdı. Son zamanlarda özellikle oğlunun ve çok büyük emeklerle hep birlikte inşa ettiğimiz Türkiye’nin en büyük gazetesi Sözcü’nün maruz kaldığı iftiralar ve suçlamalar, sonradan kumpasa dönen olaylar zinciri yandaş medya tetikçilerinin Ertuğrul’un sosyal medya hesaplarından FETÖ’cülerle konuşuyor gibi böyle montajlarla, fotoşoplarla bir irtibatlandırılma sürecini yaşaması onu kahretti. Şu an o dosya terör savcısı tarafından inceleniyor. Ertuğrul suç duyurusunda bulunulduktan 2 gün sonra ameliyat olmak zorunda kaldı. Çok sağlıklı görünen ama kahır içinde tükenen bir hayata sahipti. Bence, buna sebebiyet verenler acaba nasıl bir vicdan muhasebesi yapacaklar? Doğrusu Allah’a havale ediyoruz.

Gazeteci Ertuğrul Özkök:

Ertuğrul bu mesleğin en renkli simalarından birisiydi. Ama benim için bunun çok ötesinde bunun bir hatırası var. Ben onun yüzünden az daha gazeteciliği bırakıyordum. Bana öyle bir haber atlattı ki… 1987 yılında Turgut Özal’ın yanındayken, gazeteci kalabalığına küçük ve haftalık Gölge gazetesi ile haber atlattı. Ülkenin başbakanının by pass ameliyatı olacağı haberini verdi. Ama ne yazık ki son zamanlarda çok büyük haksızlıklara ve iftiralara uğradı. Ona hayatta atılabilecek en büyük iftirayı attılar. Ertuğrul’a FETÖ’cü demek dünyada yapılabilecek en büyük haksızlık. O gitti ama ona bu iftirayı atanlar hâlâ buralarda. Ona bu iftirayı atanlar bir zamanlar FETÖ ile kol kolaydı. Ertuğrul son zamanlarda çok üzüldü. Allah rahmet eylesin…

Gazeteci Derya Sazak:

Ertuğrul Akbay bizim gazeteciliğe başladığımız zamanlardan tanıdığım birisiydi. Türkiye’de gazeteciliğin özgürce yapılabildiği dönemlerde çok renkli hayat dolu ve atlatma haberlerle her zaman gündem yaratan bir gazeteciydi. Turgut Özal’ın başbakan olduğu dönemde genel yayın yönetmenimiz Çetin Emeç’ti. Turgut Öza’ı takip ediyordum ben. Beni aradı ve ‘Turgut Özal napıyor?’ dedi. ‘Uyuyor’ dedim. ‘Asıl siz uyuyorsunuz adam ameliyat olmuş, Ertuğrul Akbay iş atlatmış’ dedi.

Galatasaray eski başkanı Faruk Süren:

Basın sektöründe çok önemli işler yaptı. ‘Gölge Adam’ gibi… Galatasaray Lisesi’nde kalecilik zamanları dahi hatırlanır. Dostluğumuz çok eski bizim… Allah rahmet eylesin… Çok üzgünüz. Ailesine sabır versin. Özellikle oğluna, oğlu gelemiyor bu da çok üzücü bir şey…

Fenerbahçe eski başkanı Ali Şen:

Ertuğrul aslan yürekli birisiydi. Hem çocuk gibiydi hem büyük adam gibiydi. Dünyada çok yeri beraber gezdik. Gazetecilerin de korkulu rüyasıydı. Haber atlatacak diye herkesin ödü kopardı. Allah rahmet eylesin…

CHP’li Ekrem İmamoğlu:

Çok değerli bir gazeteciydi. Sağlıklı yaşamıyla, duruşuyla insanlara moral veren biriydi. Aynı zamanda değerli bir kurumun da öncüsü. Hiçbir zaman bağımsızlığını yitirmemeye çalışan özgür ve özgün kalmaya çalışan bir kurumun öncüsü. Hep iyiliğiyle ve güzelliğiyle anılacak. Her kesimle bağ kurmasıyla anılacak. Allah rahmet eylesin bir değerimizi kaybettik.

CHP’li Gürsel Tekin:

Ertuğrul ağabeyi uzun yıllardır tanıyorum. Gazeteciliğin ötesinde özel bir dostluğumuz da vardı. İnsancıl birisiydi. Dostlukları çok sağlamdı. Ertuğrul ağabeyin son 1 yılda yaşadıklarına da tanıklık etmiş birisiyim. Allah hiçbir babaya yaşatmasın. Ne yazık ki çok üzülüyordu. Oğlunuz, çocuğunuz hiçbir suçu olmaksızın baba ocağından uzak yaşıyorsa o babanın çektiği ızdırabı çocukları olan bütün babalara, bu ülkeyi yöneten bütün babalara seslenmek istiyorum. Empati yapın. Bu manzarayı siz yaşamış olsanız ne olurdu diye onu da herkese hatırlatmak istiyorum. Ne yazık ki bunu hak etmiş değildi. Bugün göz bebeği gibi büyüttüğü evladının yanı başında olmasını çok arzu ederdi.

Eski diplomat CHP’li Onur Öymen:

Çok büyük üzüntü duyuyorum. Benim sınıf arkadaşımdı, Galatasaray Lisesi’nden çok yakın dostumdu ve çok iyi bir gazeteciydi. Çok kısa süre önce havalimanında karşılaştık hiçbir sağlık sorunu izlenimi vermedi.Gayet sağlıklıydı. Zannediyorum ki ailesi de beklemiyordu. Çok büyük bir tramva yaşadığı açık. Dostları için de Türk basını için de çok büyük kayıp.

İYİ Partili Aytun Çıray:

İki büyük acı yaşıyoruz. Birincisi Türkiye’nin en büyük gazetecilerinden biriydi. Allah rahmet eylesin. Kendisiyle tanışırdık ve geçmişte bürokside yurt dışı seyahatlerinde de birlikteydik. Gazeteciliğini zaten övmeye gerek yok… İkincisi ise kumpas davaları yüzünden Balyoz, Ergenekon gibi benzer bir davaya benzer bir dava yüzünden en temel insan hakkı olan oğlu ile babasının helalleşmesinin önü kesilmiş oldu.

Hem rahatsızlığının son döneminde oğlu Burak Akbay, Türkiye’de tek gazeteci patron olan Burak Akbay Türkiye’ye gelip babasıyla helalleşemedi.Hem de ne yazık ki bu dava nedeniyle bugün burada babasının cenazesinde son görevini yapamadı. Bu iki durum derin üzüntü sebebidir. Türkiye’de hukukun geldiği nokta işte böyle acılara neden oluyor.



“Burak Akbay'ın cenazeye gelememesi içimizi acıttı”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ertuğrul Akbay'ın vefatı dolayısıyla açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu Edirne'ye giderken uçakta Zeynep Gürcanlı'ya şunları söyledi

İFTİRALAR ATILDI: Ertuğrul Akbay medya dünyasının duayen isimlerinden biriydi. Son dönemde SÖZCÜ Gazetesi'ne atılan iftiralar Ertuğrul Bey'i çok üzmüştü. SÖZCÜ, halkın sorunlarını sürekli gündeme getirdiği için bu iftiralar atıldı. Gazete demokrasinin yanında durduğu için baskılar arttı ve acı olan şu ki Ertuğrul Bey'in oğlu Burak Akbay babasının cenazesine bile gelemeyecek durumda bırakıldı.

HAKSIZ DAVA: Kendisinin haksız yere suçlanması ve bu durumun siyasi iktidar tarafından görmezden gelinmesi bu tabloyu yarattı.SÖZCÜ'nün FETÖ karşıtı yayın çizgisi, bir dönem Fetullah Gülen'le kolkola gezen iktidarı rahatsız

ediyordu. Onlar kol kolayken, SÖZCÜ gelmekte olan tehlikeye dikkat çekiyordu. Bugün SÖZCÜ'ye, “FETÖ'ye destek verdi” iddiasıyla haksız yere dava açılıyor.

KELİME YOK: Bir insanın babasının cenazesine katılamaması ülkede demokratik standartların ne noktaya geldiğini gösteriyor. Burak Akbay'ın babasının cenazesine katılamaması, babasını son kez uğurlayamaması, başında bir Fatiha okuyamaması kabul edilemez. Burak Bey Türkiye'nin en büyük gazetelerinden birinin sahibi. Dolayısıyla kendisinin üzerindeki baskıyı biliyorum. Burak Bey'in babasının cenazesine katılamaması, başında bir dua okuyamaması herkesin içini acıtmıştır. En büyük arzumuz bu acı olayların bir daha yaşanmamasıdır

Yarım asırlık yol arkadaşının en zor görevi

Ertuğrul Akbay'ın 50 yıllık hayat arkadaşı Mine Akbay eşinin tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı… Bir yandan yol arkadaşını kaybetmenin acısını diğer yandan biricik oğlu Burak Akbay'ın cenazeye katılamamasının üzüntüsünü yaşayan Mine Akbay'ın hüznü objektiflere böyle yansıdı. Ertuğrul Akbay için dualar eden Mine Akbay her şeye rağmen metanetini korumaya çalıştı, cenaze törenine katılanların taziyelerini kabul etti…