Düğün konvoyunda dehşet saçan şehir magandaları yakalandı

Geçtiğimiz Pazar Günü saat 15.30 sıralarında düğün için toplanan otomobilli bir grup maganda, damat arkadaşlarıyla Sefaköy'e giderek gelin aldı. Burada bir süre bekleyen magandalardan biri, eline aldığı tabanca ile binaların arasında güpegündüz havaya defalarca ateş açtı.

Ardından grup, salona gitmek üzere konvoy halinde D-100 karayoluna bağlandı. Gelin arabası olan cipin sürücüsü, araca bağlı olan polis sirenini açarak yolda seyrederken, magandalardan biri karayolunda meşale yakarak ortalığı dumana boğdu. Florya mevkisinde gelindiği esnada ise aracını durduran sürücünün yanındaki inerek yolu trafiğe kesti. Trafikte yapmadıklarını bırakmayan magandalar, araçlarında takılan olan abartı egzozlarla trafiğin adeta altını üstüne getirdi.

GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADILAR

Dörtlü sinyalleri yakarak yavaş bir hızda seyreden grup, karayolunda uzun araç kuyruklarının da oluşmasına neden oldu. Magandalar o anları kaydedip ve kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Görüntülerin yayılması üzerine harekete geçen polis ekipleri araçların plakalarından magandaları tespit ederek harekete geçti. Yürütülen soruşturma İstanbul'da dehşet saçan E.B., K.P., S.F.A., E.O., E.Y., E.E. İ.S. ve M.C. isimli 8 şehir magandası kullandıkları bir tabanca birlikte gözaltına alınırken, 6 lüks araca ise el konuldu.

324’ER LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne getirilen magandalara yapılan sorgulamaların ardından 324'er lira para cezası uygulandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan magandalar, adli işlemlerinin yapılması Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi.