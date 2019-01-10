Düzce’de soba faciası: Anne-baba öldü, kızları da hastaneye kaldırıldı

Düzce'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybederken kızları da hastaneye kaldırıldı.

Ağa Mahallesi 1988. Sokak’taki iki katlı evde oturan Celal ve Türkan Aksu çiftinden haber alamayan yakınları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri, itfaiye görevlilerinin yardımıyla girdiği evde, çifti hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri, Celal ve Türkan Aksu çiftinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Gazdan etkilenen çiftin lise öğrencisi kızları Habibe Aksu da olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

AA