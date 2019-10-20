E-5’te eşek şakası! Halk otobüsün altına attı…

İstanbul’da E-5 karayolunun Çağlayan mevkisinde seyir halinde olan üç motosikletliden biri, arkadaşlarına yorulduğunu söyleyerek yol kenarında durdu. Diğer motosikletlileri korkutmak için cebinden çıkardığı torpili yakan genç, peşinden koştuğu arkadaşına doğru fırlattı. Karayoluna düşen torpil o esnada geçen halk otobüsünün altında patladı. Otobüstekilerin korkmasına neden olan sorumsuz genç, bir torpili de motosikletinin egzozunda yakarak patlattı. Tüm bunları yaparken kahkahalara boğulan genç ve arkadaşları o anları kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı. (İHA)