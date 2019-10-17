Edip Semih Yalçın kimdir? Oğlu Turan İlteber Yalçın kimdir?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde yardımcı doçent, doçent ve profesör oldu. Peki, Semih Yalçın kimdir? Oğlu Turan İlteber Yalçın kimdir?

SEMİH YALÇIN KİMDİR?

Semih Yalçın, 26 Mart 1958’de Sivas’ın Gemerek ilçesinde dünyaya geldi. ODTÜ Gaziantep Mühendislik Fakültesi’nde öğrenim gördü ve Ankara Üniversitesi Dil-Tarih-Coğrafya Fakültesi’nden mezun oldu.

1988 senesinde Gazi Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. 1991 senesinde doçent, 2001 senesinde profesörlüğe yükseldi. Aynı zamanda dekan yardımcılığı, eğitim bilimleri enstitüsü müdürlüğü ile fen edebiyat fakültesi tarih bölüm başkanlığı görevlerinde bulundu. 1999-2001 seneleri arasında Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı yaptı. Yalçın, akademik kariyerinin yanı sıra 16 kitap, 49 makale, 9 tebliğ ve çok sayıda köşe yazısı kaleme aldı.

Semih Yalçın, 2006 senesinde Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) merkez yönetim kurulu üyeliğine seçildi. 2010 senesinde parti içi eğitim, siyaset ve liderlik okulundan sorumlu MHP genel başkan yardımcılığı görevine getirildi. 2011 yılında teşkilat işlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığı vazifesine tayin edildi. 2013 senesinde medya tanıtım ve halkla ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı oldu. Öte yandan Yalçın, 24. Dönem Gaziantep, 25-26. Dönemler’de de İstanbul milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girmiştir.

İyi düzeyde İngilizce bilen Edip Semih Yalçın, evli ve 4 çocuk babasıdır.

İLTEBER YALÇIN KİMDİR?

MHP’de 3 dönem milletvekilliği yapan ve şuan MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Semih Yalçın’ın 4 çocuğu vardır. İlteber Yalçın’ın annesinin adı Mükerrem Yalçın’dır. Abdullah Kutalmış, Ayyüce Erba ve Kamuren Beyza adında 3 kardeşi vardır. Çok göz önünde bulunmayan İlteber Yalçın, Yeni Düşünce adlı sitede köşe yazarlığı yapmaktaydı.