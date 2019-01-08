Ege’de korkutan deprem! Ege 4.1’le sallandı… İşte son depremler!

Yeryüzündeki hareketlilik devam ediyor. Ege Denizi'nde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem korkuttu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre deprem yerin 6,78 kilometre altında gerçekleşti. İşte son depremler...

Ege Denizi’nde meydana gelen deprem korkuttu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.06’da merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin yerin 6,78 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi. Son depremler şu şekilde…