Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Elazığ’da 700 dönüm ekili ve ormanlık alan kül oldu

Elazığ’ın Keban ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ekili araziye de sıçradı. Dün saat 17.00'de çıktığı belirtilen yangını kontrol altına alabilmek için ekipler yoğun çaba sarfediyor.

03:21 -
Haberler Gündem
Elazığ’da 700 dönüm ekili ve ormanlık alan kül oldu

Edinilen bilgiye göre, saat 17.00 sıralarında Keban ilçesinin Bükümlü köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Rüzgarında etkisi ile büyüyen yangın kısa sürede büyüyerek buğday tarlalarına da sıçradı. Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine Elazığ, Keban , Ağın ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 700 dönüm ekili ve ormanlık alanın kül olduğu yangında, ulaşılamayan noktaları açmak için olay yerine greyder, kepçe ve iş makineleri gönderildi.

İLGİLİ HABERSon dakika... İzmir'deki orman yangını nedeniyle oteller boşaltıldıSon dakika... İzmir'deki orman yangını nedeniyle oteller boşaltıldı

Yangının kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Yaklaşık 700 dönümlük alanın yok olduğunu dile getiren köy sakinlerinden Alparslan Orhan “Tek teselli can kaybının olmayışıdır. Allah devletimize zeval vermesin. Tüm birimleriyle gayret ediyorlar. İnşallah yakın saatler içerisinde yangın tamamıyla söndürülür” dedi. İHA

Son güncelleme: android-time 03:22 01.07.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more