Elazığ’da sandıklar açıldı… Elazığ’da seçim sonuçları belli oluyor! Elazığ’da kim önde?

Elazığ seçim sonuçları şehir yaşayan vatandaşları ilk konusu oldu. 600 bin nüfusa sahip olan Elazığ’da 31 Mart yerel seçimlerine de geçmiş seçimlerde olduğu gibi yoğun ilgi gösterildi. Peki Elazığ’da seçim sonuçları belli oldu mu? İşte Elazığ’da kim önde merak edenler için oy oranları…

Elazığ İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI 104.176 %42,94 69.370 %28,59 23.237 %9,58 11.700 %4,82 10.798 %4,45 8.683 %3,58 8.080 %3,33 2.537 %1,05 1.493 %0,62 893 %0,37 804 %0,33 279 %0,11 217 %0,09 157 %0,06 144 %0,06 43 %0,02

ELAZIĞ 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Elazığ’da 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde Mücahit Yanılmaz seçilmişti.