Elazığ’da sandıklar açıldı… Elazığ’da seçim sonuçları belli oluyor! Elazığ’da kim önde?

Elazığ seçim sonuçları şehir yaşayan vatandaşları ilk konusu oldu. 600 bin nüfusa sahip olan Elazığ’da 31 Mart yerel seçimlerine de geçmiş seçimlerde olduğu gibi yoğun ilgi gösterildi. Peki Elazığ’da seçim sonuçları belli oldu mu? İşte Elazığ’da kim önde merak edenler için oy oranları…
|Elazığ İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
|ADAY
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|AK Parti
|67.137
|% 40,07
|MHP
|57.727
|% 34,46
|İyi Parti
|27.006
|% 16,12
|Saadet Partisi
|5.861
|% 3,50
|Diğer
|5.078
|% 3,03
|HDP
|4.335
|% 2,59
|Vatan Partisi
|111
|% 0,07
|TKP
|108
|% 0,06
|DSP
|86
|% 0,05
|BTP
|81
|% 0,05
|Elazığ İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|AK Parti
|104.176
|%42,94
|MHP
|69.370
|%28,59
|İyi Parti
|23.237
|%9,58
|CHP
|11.700
|%4,82
|HDP
|10.798
|%4,45
|Diğer
|8.683
|%3,58
|Saadet Partisi
|8.080
|%3,33
|CUMA TELÇEKEN
|2.537
|%1,05
|BBP
|1.493
|%0,62
|AHMET HİKMET GÜLER
|893
|%0,37
|DP
|804
|%0,33
|PİRHASAN DOĞAN
|279
|%0,11
|ABBAS YEGEN
|217
|%0,09
|BTP
|157
|%0,06
|Vatan Partisi
|144
|%0,06
|DSP
|43
|%0,02
ELAZIĞ 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Elazığ’da 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde Mücahit Yanılmaz seçilmişti.
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