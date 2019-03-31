Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Elazığ’da sandıklar açıldı… Elazığ’da seçim sonuçları belli oluyor! Elazığ’da kim önde?

Elazığ seçim sonuçları sandıkların açılması ile birlikte belli oluyor. Elazığ'da 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yönetici kim olacak vatandaşlar tarafından merakla beklenirken, Elazığ oy oranları ve Elazığ'da kim önde araştırılmaya devam ediyor. Elazığ seçim sonuçları haberimizin içerisinde yer alıyor.

20:42 -
Haberler Gündem
Elazığ’da sandıklar açıldı… Elazığ’da seçim sonuçları belli oluyor! Elazığ’da kim önde?

Elazığ seçim sonuçları şehir yaşayan vatandaşları ilk konusu oldu.  600 bin nüfusa sahip olan Elazığ’da 31 Mart yerel seçimlerine de geçmiş seçimlerde olduğu gibi yoğun ilgi gösterildi.  Peki Elazığ’da seçim sonuçları belli oldu mu? İşte Elazığ’da kim önde merak edenler için oy oranları…

Elazığ İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
AK Parti AK Parti 67.137 % 40,07
MHP MHP 57.727 % 34,46
İyi Parti İyi Parti 27.006 % 16,12
Saadet Partisi Saadet Partisi 5.861 % 3,50
Diğer Diğer 5.078 % 3,03
HDP HDP 4.335 % 2,59
Vatan Partisi Vatan Partisi 111 % 0,07
TKP TKP 108 % 0,06
DSP DSP 86 % 0,05
BTP BTP 81 % 0,05
Elazığ İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
AK Parti AK Parti 104.176%42,94
MHP MHP 69.370%28,59
İyi Parti İyi Parti 23.237%9,58
CHP CHP 11.700%4,82
HDP HDP 10.798%4,45
Diğer Diğer 8.683%3,58
Saadet Partisi Saadet Partisi 8.080%3,33
CUMA TELÇEKEN CUMA TELÇEKEN 2.537%1,05
BBP BBP 1.493%0,62
AHMET HİKMET GÜLER AHMET HİKMET GÜLER 893%0,37
DP DP 804%0,33
PİRHASAN DOĞAN PİRHASAN DOĞAN 279%0,11
ABBAS YEGEN ABBAS YEGEN 217%0,09
BTP BTP 157%0,06
Vatan Partisi Vatan Partisi 144%0,06
DSP DSP 43%0,02

ELAZIĞ 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Elazığ’da 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde Mücahit Yanılmaz seçilmişti.

 

 

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more