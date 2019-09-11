Elektrik kesintisi listesi: Elektrikler ne zaman gelecek? 11 Eylül BEDAŞ kesinti listesi…

Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'un çeşitli noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ elektriklerin ne zaman geleceğini planlı kesinti listesi ile duyurdu. Planlı kesintilere dair bilgiler ve arıza durumu detayları haberimizde yer alıyor. İşte BEDAŞ planlı kesintiler…

ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ 11 EYLÜL

PINARTEPE Mh., CÖMERT Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27329-22313)

– KOCA MUSTAFAPAŞA Mh., HACI KADIN Cd., KOCA MUSTAFAPAŞA Cd., MERCAN BALIĞI Sk., MÜTESELLİM Sk., MİLLİ MÜDAFAA Cd., MUALLİM FEVZİ Sk., ŞIRLAĞAN Sk., İFTARİYE Sk., SÜMBÜL EFENDİ Mh., ALİ FAKİH Cd., CAMBAZİYE ARALIĞI Sk., CAMBAZİYE ÇIKMAZI Sk., CAMBAZİYE Sk., DUHANİYE ÇIKMAZI Sk., DUHANİYE Sk., HACI KADIN Cd., HACI KADIN BOSTANI ÇIKMAZI Sk., SİLİVRİKAPI Mh., ŞEHİT TURAN TOPAL Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27454-2373 TM )

– CUMHURİYET Mh., ŞERAFETTİN ARDA Cd., ABI HAYAT Sk., FATİH Mh., ESENTEPE Sk., ŞEBNEM Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27408-25148)

– HADIMKÖY Mh., CEYHUN Sk., MESUT AKGÜNAY Sk., DERİN YOL Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 08:30-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27464-20401,20713)

– SEYYİD ÖMER Mh., ALAY MÜFTÜSÜ Sk., KEŞKEKÇİ Sk., KÖPRÜLÜZADE Sk., ONDALIKÇI Sk., PİLAVCI Sk., SEYYİD ÖMER CAMİİ ARALIĞI Sk., SEYYİD ÖMER CAMİİ Sk., İLYASZADE Sk., ŞEHREMİNİ Mh., AHMET VEFİKPAŞA Cd., GASPIRALI Sk., HACI ZİHNİ EFENDİ Sk., HADİ HÜN Sk., KAŞGARLI MAHMUT Sk., KÖPRÜLÜ MEHMETPAŞA Sk., KÖPRÜLÜZADE Sk., NECİP ASIM Sk., ZİYA GÖKALP Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 12:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27455-2229 TM)

– YENİ MAHALLE Mh., 541. Sk., 541/1. Sk., 543. Sk., 544. Sk., 545. Sk., 548. Sk., 549. Sk., 550. Sk., 552. Sk., 554. Sk., 556. Sk., 557. Sk., 593. Sk., 593/1. Sk., 594. Sk., 597. Sk., 598. Sk., 599. Sk., 599/1. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27473-28631 tm)

– YENİ MAHALLE Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 11:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27475-28775 tm)

– DERBENT Mh., MADEN Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27484-4517-4286)

– ATAKENT Mh., ATATÜRK Cd., 4. Cd., 221. Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27492-12177)

– SİLAHTARAĞA Mh., BİLLUR Sk., ŞEHİTLER Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27519-28349 tm)

– ORUÇREİS Mh., 594. Sk., 595. Sk., 577. Sk., 578. Sk., 579. Sk., 570. Sk., 574. Sk., 575. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27537-18237)

– GAYRETTEPE Mh., AYAZMADERESİ Cd., HOŞSOHBET Sk., FİRUZE Sk., VEFABAYIRI Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27538-3626)

– KARTALTEPE Mh., 1.MALAZGİRT Cd., 1.SERÇE Sk., 1.PEHLİVAN Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27539-11452)

– KEMER Mh., 913. Sk., ŞAHİNBEY Cd., KEMER Cd., ÇAĞLAYAN Cd., 930. Sk., 910. Sk., 911. Sk., 912. Sk., 935. Sk., 927. Sk., BÜLBÜL Sk., 905. Sk., 903. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27543-18288)

– MAHMUTBEY Mh., TAŞOCAĞI YOLU Cd., HALKALI Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27529-31753)

– BOLLUCA Mh., SARAY BOSNA Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27509-28802)

– ESENTEPE Mh., KASAP Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27536-3618)

– GAYRETTEPE Mh., AYAZMADERESİ Cd., BEYAZDUT Sk., FAHRİ GİZDEN Sk., GÖKTÜRK Sk., GÖNENOĞLU Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27542-3711)

– BARBAROS HAYRETTİN PAŞA Mh., 1994. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27545-27063)

– BARBAROS HAYRETTİN PAŞA Mh., 1993. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27546-20123)

– BARBAROS HAYRETTİN PAŞA Mh., 1992. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27548-20949)

– DARÜŞŞAFAKA Mh., MADEN Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27483-4600-4441)

– 100. YIL Mh., 9/1. Sk., 5. Sk., 3/1. Sk., 2/1. Sk., 5/3. Sk., 1/1. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27549-18279)

– BAĞLAR Mh., OSMAN PAŞA Cd., HACI OSMAN EFENDİ Sk., EMRAH Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 12:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27532-31544)

– KARTALTEPE Mh., 1.FİLİZ Sk., HİSAR Sk., GÖKTEPE Sk., HAYIRLI Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27540-12309)

– DİKİLİTAŞ Mh., AYAZMADERESİ Cd., BALMUMCU DERESİ Sk., BÖĞÜRTLEN Sk., DİKİLİTAŞ ÇIKMAZI Sk., KARADUT Sk., GAYRETTEPE Mh., AYAZMADERESİ Cd., BEYAZDUT Sk., ERDEMLİ Sk., ERDOĞAN ÖZKARDEŞLER Sk., ERTEM Sk., PAZAR Sk., SERGÜL Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27541-3907)

– TÜRKOBA Mh., KAYALAR Cd., FIRAT PLASTİK Cd., KOOPERATİFLER Cd., GÜZELCE Mh., TÜRKOBA Cd., MURAT ÇESME Mh., SULTAN MURAT Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 00:00-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27587-24524 24439 24270 24192 24234 24202 24140 24141 24479 24480 24172 24255 24087 24037)

– MİMAR SİNAN MERKEZ Mh., ESKİ SİLİVRİ Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27590-24366 24002)

– ORUÇREİS Mh., TEPE Cd., 566. Sk., 567. Sk., 562. Sk., 530. Sk., 531. Sk., 538. Sk., ŞEHİT CEVDET Cd., MARMARA Cd., 548. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27534-18212)

– MAHMUTBEY Mh., BUHARA Sk., TANSU Sk., HALKALI Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27535-31754-31752)

– GÜMÜŞYAKA Mh., LÜTFÜ VARDAR Cd., PEKGÖZ Cd., DENİZLİ Sk., RAHMİ Sk., SEBA Sk., BAĞDAT Cd., KAZANCI Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27592-25792)

– YEŞİLCE Mh., ESKİ BÜYÜKDERE Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 08:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27603-9536 T.M.)

– GÜRSEL Mh., AKMER Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 16:00-23:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27606-9673 T.M. )

– GÜZELTEPE Mh., KEMERBURGAZ YOLU Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 16:00-23:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27607-9674 T.M. )

– BARBAROS HAYRETTİN PAŞA Mh., 1995. Sk., 1997. Sk., 1996. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27550-20308)

– BARBAROS HAYRETTİN PAŞA Mh., ŞEHİTLER Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27551-22990)

– ATAKENT Mh., 4. Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27563-12177)

– SÖĞÜTLÜ ÇEŞME Mh., HALKALI Cd., 1.YILMAZ Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27568-11500)

– DURUSU Mh., TERKOS Mh., KARABURUN Mh., YASSIÖREN Mh., YENİKÖY Mh., BAKLALI Mh., ÇINARDERE Cd., TAYAKADIN Mh., TAYAKADIN-TERKOS Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27585-28400-28971-29647-29256-28847-28870-28876-29060-28230-29845-28543-29799-30511-28807-28272-29268-29323-28748-28844-28737-28845-41093-41094-28651-28846-28441-28783-29298-28764-29868-29111-29660)

– MİTHATPAŞA Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27615-9571-9957-9055-9295-9064-9947- 9963 – 9057-9060-9912-9058-9061-9559-9560-9584-9395-9676-9600-9218-9062-9672 T.M.)