Elektrik kesintisi listesi… Elektrikler saat kaçta gelecek? BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi

Elektrik kesintisi birçok işin aksamasına sebep olabiliyor. Elektrikler ne zaman gelecek sorusuna cevap arayan vatandaşlar BEDAŞ’ın planlı kesinti programını inceliyor. Elektrikler ne zaman gelecek? İşte günün elektrik kesintisi listesi…

20 ŞUBAT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

– AKŞEMSEDDİN Mh., KAZIM KARABEKİR Cd., OKURLAR Cd., SEZAİ KARAKOÇ Cd., ATALAY Cd., İNÖNÜ Cd., İNÖNÜ Mh., MANDIRA Cd., 368. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21065-21634 21633 21632 21631 20030 20202 22737 27405 22226 20289 20290 21354 21592 20960 20655 22668 22690 21591 )

– AKŞEMSEDDİN Mh., OKURLAR Cd., 284. Sk., 286. Sk., 287. Sk., 288. Sk., 283. Sk., İNCİRTEPE Mh., 274. Sk., 276. Sk., 275. Sk., 278. Sk., YUNUS EMRE Mh., 264. Sk., 265. Sk., 266. Sk., 267. Sk., AVNİ ANIL Cd., OKURLAR Cd., 285. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21066-20289 20290 20960 20655)

– ESENTEPE Mh., HABERLER Sk., KELEBEK ÇIKMAZI Sk., KESKİN KALEM Sk., MATBUAT Sk., MİTHAT ULU ÜNLÜ Sk., SAĞLAM FİKİR Sk., ŞAİRLER Sk., YAZARLAR Sk., ŞENLİK Sk., ZİNCİRLİDERE Cd., DERGİLER Sk., BÜYÜKDERE Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21112-9147 T.M.)

– FENER Mh., UĞUR BIÇAKER Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21154-26280-26026-25506-25377)

– ÇAYIRBAŞI Mh., ASYA ÇIKMAZI Sk., BAHÇEKÖY Cd., CAMİİ ŞERİF Sk., MEZARLIK Sk., PALA Sk., ÇEŞME Sk., ÇÖMLEKÇİ Sk., ÖZKAN Sk., FİLİZ Sk., TESTİCİLER Sk., KAZIM KARABEKİR PAŞA Mh., SIR Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21137-4228)

– MOLLA GÜRANİ Mh., ADNAN MENDERES VATAN Bul., MURATPAŞA Sk., MİR-İ ALEM Sk., NAKİBU’L-EŞRAF Sk., RAHMET ÇIKMAZI Sk., SADİ ÇEŞMESİ Sk., SEFAİ EFENDİ ARALIĞI Sk., SEFAİ EFENDİ 1. ÇIKMAZI Sk., SEFAİ EFENDİ Sk., SELÇUK SULTAN CAMİİ Sk., SOFTA SİNAN Sk., TOMRUKÇU Sk., YEKTA EFENDİ Sk., ŞEHİT PİLOT MAHMUT NEDİM Sk., İMAM MESUT Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21132-2226 TM)

– MOLLA GÜRANİ Mh., AKSARAY MEKTEBİ Sk., ADNAN MENDERES VATAN Bul., KADRİBEY Sk., KAZGANİSADİ CAMİİ Sk., KAZGANİSADİ ÇIKMAZI Sk., MURATPAŞA Sk., SADİ ÇEŞMESİ Sk., TANBURİ CEMİLBEY Sk., TURGUT ÖZAL MİLLET Cd., YEKTA EFENDİ Sk., YUSUFPAŞA ÇIKMAZI Sk., ŞEHİT PİLOT MAHMUT NEDİM Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21131-2337 TM)

– MİMAR SİNAN Mh., ESKİ KEMERBURGAZ YOLU Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21157-9703 9706 9586 9236 9402 9403 9733 9759)

– CUMHURİYET Mh., ÇELİK HANÇER Cd., ÇELİK HANÇER 9. Sk., MELTEM Cd., MESUT Sk., YILMAZ 2 Sk., DAMLA 1 Sk., ÇELİK HANÇER 8. Sk., İLBEY Sk., OTAĞ Sk., ÇELİK HANÇER 7. Sk., ÇELİK HANÇER 6. Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21183-718)

– TEVFİKBEY Mh., DOKTOR ALİ DEMİR Cd., KUYU Sk., PAZAR YOLU Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21193-11488)

– PİRİNÇÇİ Mh., PİRİNÇÇİ KÖY YOLU Sk., MİTHATPAŞA Mh., PİRİNÇÇİ KÖY YOLU Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21158-9874 9875 9876 9879 9769 9274 9872 9778)

– YENİ MAHALLE Mh., HACI SALİH EFENDİ Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21236-29320 TM- 28286 TM)

– BOLLUCA Mh., KOCA YUSUF Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21242-29102)

– BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., İSMET İNÖNÜ Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21244-29466)

– FULYA Mh., AKINCI BAYIRI Sk., ORTAKLAR Cd., SAKIZ AĞACI Sk., PEHLİVAN Sk., ÜNSAL Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21245-3463)

– BARBAROS HAYRETTİNPAŞA Mh., 1062. Sk., CEBECİ Cd., 1061. Sk., YENİ MAHALLE Mh., 540/1. Sk., CEBECİ Cd., HACI SALİH EFENDİ Cd., ŞEHİT MUSTAFA YEŞİL Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21224-28509 TM)

– MEHMET AKİF ERSOY Mh., BAĞDAT Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21225-27500)

– ESENTEPE Mh., 1.YASEMİN Sk., DUMAN Sk., KIRMIZIGÜL Sk., KARDELEN Sk., GÖKDENİZ Sk., GAZİOSMANPAŞA Cd., YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY Cd., 3.CAMİ Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21228-28519 TM)

– TEVFİKBEY Mh., DOKTOR ALİ DEMİR Cd., KUYU Sk., TEZCAN Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21192-11694)

– TAŞOLUK Mh., İSTANBUL Cd., YEŞİL PAZAR Cd., AKDENİZ Cd., PAPATYA Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21216-28637)

– İNÖNÜ Mh., 30/4G Sk., 30/6. Sk., 30/5. Sk., 30/6B Sk., 30/6C Sk., 26/2A Sk., 26/3A Sk., 26/1. Sk., 26/1A Sk., 26/2. Sk., 26/3. Sk., 26/4. Sk., 26/5. Sk., 26/6. Sk., 30/7B1. Sk., 30/10G Sk., 30/5D Sk., 30/4C Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21205-18601)

– SAZLIBOSNA Mh., KARDEŞLER Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21229-28608)

– KARTALTEPE Mh., AKIN YOLU Sk., ALEMDARLAR Sk., BİTİŞİK BAĞLAR Sk., ÇİÇEKDAĞLI Sk., HAZIM KÖRMÜKÇÜ Sk., HULUSİ DEMİRELLİ Sk., KOŞUYOLU Cd., SARAÇOĞLU Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21253-1714)

– TEVFİKBEY Mh., TAHSİN TEKOĞLU Cd., ŞEHİT MEHMET SEVİNÇ Sk., 5.LALE Sk., 1. BAHAR ÇIKMAZI Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21194-11508)

– BOLLUCA Mh., KOCA YUSUF Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21241-29647)

– FULYA Mh., BELEN Sk., EMİRŞAH Sk., ORTAKLAR Cd., BEYAZ GÜL Sk., GÖRÜNTÜ Sk., MEVLÜT PEHLİVAN Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21246-3353)

– KARTALTEPE Mh., AKIN YOLU Sk., ALEMDARLAR Sk., BİTİŞİK BAĞLAR Sk., ÇİÇEKDAĞLI Sk., HAZIM KÖRMÜKÇÜ Sk., HULUSİ DEMİRELLİ Sk., KOŞUYOLU Cd., SARAÇOĞLU Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 12:30-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21254-1714)

– FEVZİ ÇAKMAK Mh., 7. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21208-18544)

– FULYA Mh., AKINCI BAYIRI Sk., MEVLÜT PEHLİVAN Sk., ÖZBAL Sk., VEFA DERESİ Sk., PEHLİVAN Sk., GALİPBEY Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21247-3542)