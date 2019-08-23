Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Emine Bulut’un haberini sunarken gözyaşlarına boğuldu

CNN Türk spikeri Semiha Şahin, eski eşi tarafından kızının gözünün önünde vahşice katledilen Emine Bulut'un haberini sunarken gözyaşlarına hakim olamadı.

17:45 -
Haberler Gündem

Kırıkkale’de eski eşi Fedai Baran tarafından öldürülen Emine Bulut’un eşi tarafından boğazından bıçaklandıktan sonraki görüntüleri Türkiye’yi ayağa kaldırdı.

İLGİLİ HABERSon dakika... Savcılıktan flaş Emine Bulut kararı!Son dakika... Savcılıktan flaş Emine Bulut kararı!

Gündüz kuşağında haber sunan CNN Türk spikeri Semiha Şahin, Emine Bulut’un ölüm haberini sunarken gözyaşlarına hakim olamadı.

O ANLARI AKTARIRKEN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Cinayetin anbean kaydedildiği videoda, kızının “Anne lütfen ölme!” feryadına Emine Bulut’un “Ölmek istemiyorum!” diyerek verdiği karşılık yürekleri dağladı. CNN TÜRK Spikeri Semiha Şahin, bu anları aktarırken canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

İLGİLİ HABERÜnlülerden Emine Bulut tepkisi! 'O çığlıklarda boğul'Ünlülerden Emine Bulut tepkisi! 'O çığlıklarda boğul'
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more