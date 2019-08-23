Emine Bulut’un haberini sunarken gözyaşlarına boğuldu

Kırıkkale’de eski eşi Fedai Baran tarafından öldürülen Emine Bulut’un eşi tarafından boğazından bıçaklandıktan sonraki görüntüleri Türkiye’yi ayağa kaldırdı.
Gündüz kuşağında haber sunan CNN Türk spikeri Semiha Şahin, Emine Bulut’un ölüm haberini sunarken gözyaşlarına hakim olamadı.
O ANLARI AKTARIRKEN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Cinayetin anbean kaydedildiği videoda, kızının “Anne lütfen ölme!” feryadına Emine Bulut’un “Ölmek istemiyorum!” diyerek verdiği karşılık yürekleri dağladı. CNN TÜRK Spikeri Semiha Şahin, bu anları aktarırken canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.