Engelliler pizza yarışmasında buluştu

Engelli bireylerin sosyal yaşamdaki yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla SAHNEDER Derneği Beyoğlu'nda düzenlenen pizza yarışmasını doğuştan iki kolu olmayan Muhammet Uğur Bitkay kazandı.



Kimsesizler ve Engelliler Yardımlaşma SAHNEDER Derneği Başkanı Türkan Ekiz etkinliğin tamamı ile farkındalık yaratmak için ve toplumda engellilerin karşılaştığı sorunlara dikkat çekmek amacı yaptıklarını kaydetti. Dernek Başkanı Türkan Ekiz, etkinliğe sponsor olan Şerifoğlu Medya Firma Sahibi Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şerifoğlu'na da ayrıca teşekkür etti.