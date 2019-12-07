Erdoğan’dan ‘tuvalet kafalı başkan’a sert tepki

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığınca Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen, Genişletilmiş İl Başkanları Meclis Toplantısı’nda konuşuyor.

Erdoğan konuşmasının başında, Güngören Belediyesi’nde yaşanan ve Sözcü’nün Türkiye’nin gündemine taşığı insanlık dışı ‘tuvalet cezası’na değindi.

“KALEMİNİ KIRARIZ”

İsim vermeden Veysel İpekçi’yi eleştiren Erdoğan “Gurur abidesi olanlardan dava adamı olmaz. Bize Yunus’un ifadesi ile ‘Ete kemiğe büründüm Yunus diye göründüm’ anlayışında insanlar lazım. Diyorum ya hep birlikte Ömerler olmaya aday olmalıyız. Hele hele bulunduğu makamın gücüne güvenerek gönül kıran, insanları rencide eden, vatandaşa tepeden bakan kibir abidelerinin bu davada yeri olmaz. Bu tür insanların kapımızdan içeri girmeleri bile bizim için zuldür. Kibir en büyük isyandır. İnsan gönlünü kıranların biz de partideki görevliyle ilgili kalemini kırarız.” dedi.

NE OLMUŞTU?

AKP’li Güngören Belediyesi’nin Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi, “kendisini görüp ayağa kalkmadı” diye belediyede çalışan bir şoföre “tuvalet önünde oturma” cezası vermişti.

Sözcü’nün gündeme getirdiği ve infiale neden olan insanlık dışı bu ‘ceza’nın ardından İpekçi, ‘belediye başkan yardımcılığı’ görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.